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21 июня, 2025
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Электронные медицинские услуги стали более доступными с «SİMA İmza»

SİMA İmza

Цифровая подпись нового поколения SİMA интегрирована в веб-портал и мобильное приложение «e-Səhiyyə».

В результате интеграции гражданам стал доступен широкий спектр медицинских услуг в онлайн-формате. Войдя на портал или в мобильное приложение с помощью «SİMA İmza», пользователи могут легко оформить больничные листы, получить медицинские справки, рецепты, эпикризы, информацию о прививках, результаты анализов, заключения по обследованиям и воспользоваться рядом других цифровых сервисов.

Помимо этого, теперь можно дистанционно подать заявку на донорство через «SİMA İmza». Заявку можно подать на официальном сайте Координационного центра донорства и трансплантации органов Министерства Здравоохранения (odtkm.gov.az).

Следует отметить, что воспользоваться данными электронными услугами можно только после входа в систему “digital.login” с помощью «SİMA İmza».

О «SİMA İmza»

Цифровая подпись SİMA разработана ООО «AzInTelecom», одной из компаний AZCON Холдинга. Количество загрузок мобильного приложения «SİMA İmza» превысило 4,2 миллиона. Мобильное приложение «SİMA İmza» избавляет пользователей от необходимости посещать центры обслуживания, снижает нагрузку на учреждения и способствует оптимизации их расходов. Регистрация в приложении «SİMA İmza» бесплатна для граждан. Подробную информацию можно получить на сайте sima.az или по телефону контактного центра 157.

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