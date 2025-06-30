Будущее управления данными и ИИ: DeoniX собрал лидеров отрасли в Баку

19 июня в Баку состоялся первый ежегодный Data & AI Forum 2025, собравший порядка 100 представителей бизнес-сообщества, государственных структур, ИТ-компаний и международных технологических вендоров. Спикерами выступили представители компаний PASHA Holding, PASHA Bank, Eurasian Bank, Azercell, Национальный Банк Республики Казахстан, KPMG, Selena Data Platform, Informatica, DeoniX.

Форум стал значимой площадкой для обсуждения ключевых трендов в области управления данными, экономики данных, AI-агентов и тренды будущего.

Хэдлайнером форума выступил мировой вендор Informatica — ведущий мировой разработчик решений в области управления данными. На территории Центральной Азии, Кавказа, Украины и Молдовы решения Informatica представляет мастер-дистрибьютор DeoniX.

Выступления спикеров были посвящены архитектурам управления данными, вопросам безопасности и практическому применению ИИ. Форум подтвердил высокий интерес азербайджанского рынка к масштабируемым и интеллектуальным ИТ-решениям.

Форум открыл Руфат Садыгов, Country Manager DeoniX, и отметил важность управления данными и ИИ как стратегического актива для бизнеса в Азербайджане. Азербайджанский рынок готов к следующему шагу: интеграции ИИ-агентов, архитектур данных нового поколения и прозрачного управления метаданными.

Канат Абиров, CEO DeoniX, поделился трендами рынка: «По данным UN. UNCTAD к 2033 году объем глобального рынка ИИ достигнет 4,8 триллиона долларов. Компании готовы вкладываться в ИИ и в технологии, обеспечивающие его работу. Особенно важную роль в этой трансформации будут играть ИИ-агенты — цифровые сотрудники с когнитивными функциями, которые уже в ближайшие годы изменят бизнес-ландшафт».

Мировые технологические лидеры отмечают, что классические приложения будут постепенно вытесняться ИИ-агентами. Однако, по мнению экспертов, доступность ИИ в развивающихся странах ограничена инфраструктурными, кадровыми и регуляторными барьерами. Наряду с этим при внедрении ИИ критически важны вопросы управления данными, качества и безопасности данных, доверия к результатам и распределения ответственности.

Особое внимание на форуме было уделено отраслевым кейсам. Зарина Жапарова, CDO Евразийского банка (Казахстан) поделилась опытом внедрения ИИ в банковский сектор: «К 2025 году бюджеты на ИИ в финансовой сфере вырастут на 25%, достигнув 16% от общих технологических затрат. Это приведет к снижению операционных расходов на 15–25% в год, увеличению конверсии продаж на 10–20% за счёт персонализации и сокращению времени принятия решений до 70%. Примером эффективности может служить NatWest (Великобритания), где с помощью ИИ уровень мошенничества по новым счетам снизился на 90%».

Зарина Жапарова подчеркнула: «ИИ должен внедряться не ради моды, а ради прибыли и эффективности. Успех определяет не технология, а команда и корпоративная культура».

Антон Кашин, руководитель направления Data Governance KPMG Azerbaijan добавил: «Работа с ИИ становится обязательным цифровым навыком во всех сферах, но особенно в IT. Сотрудник — не просто пользователь, а куратор ИИ-агентов. Сегодня ИИ автоматизирует рутину, но прогресс ведет нас к тому, что ИИ заберет полный цикл задач — от идеи до исполнения. Сотрудник будет только управлять, направлять и принимать решения. Эффективность ИИ зависит от качества постановки задач (prompt’ов), умения формулировать контекст, цели и ограничения. Эта сфера требует постоянного самообучения».

Все участники форума сошлись во мнении, что освоение инноваций и формирование культуры работы с данными становятся ключевыми направлениями в этой сфере. Организации, инвестирующие в развитие технологий, ИИ, метаданные и культуру данных, будут лидировать в цифровой экономике.

Форум прошел по инициативе IT-компании DeoniX. DeoniX была основана в 2010 году. Сегодня компания предлагает решения в области управления данными и бизнес-аналитики на базе ведущих технологий.