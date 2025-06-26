AzInTelecom принял участие в «Fintex Summit 2025»

При поддержке ООО «AzInTelecom», одной из компаний AZCON Холдинга, в Баку прошёл Саммит финансовых технологий (Fintex Summit 2025).

Мероприятие, состоявшееся 24–25 июня, было посвящено новым трендам в банковской экосистеме, инновационным решениям и финансовым технологиям. В мероприятии приняли участие руководители ведущих местных и международных компаний, а также представители государственных учреждений.

В рамках саммита участники ознакомились с платформой SİMA и другими цифровыми продуктами AzInTelecom, представленными на фирменном стенде компании.

В первый день саммита Руководитель Отдела Продуктов и Услуг AzInTelecom Тамерлан Машадихасанли принял участие в панельной дискуссии, где рассказал о преимуществах технологии SİMA для финансового сектора. Он подчеркнул, что завершена полная интеграция «SİMA İmza» с системой Интернет-налоговой администрации для индивидуальных предпринимателей. Теперь предприниматели могут бесплатно пользоваться приложением «SİMA İmza» в течение шести месяцев, используя промокод «6AYPULSUZ».

Т. Машадихасанли также рассказал о новых цифровых решениях SİMA для финансового сектора, включая SİMA KYC: Видеозвонок и Видеозапись. Он отметил, что данные услуги позволяют финансовым учреждениям с высокой точностью и надёжностью подтверждать личность пользователей.

Необходимо отметить, что SİMA KYC выступает в роли цифрового моста между организациями и пользователями, обеспечивая проверку личности в режиме реального времени. Это решение может применяться во всех процессах, требующих подтверждения личности. Более подробную информацию о SİMA KYC можно получить на сайте sima.az или связавшись с контактным центром по номеру 157.