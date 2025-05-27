spot_img
28 мая, 2025
spot_img
ДомойТехнологииНоутбукиПредставлена новая версия Redmi Book 14 (2025) на базе процессоров AMD

Представлена новая версия Redmi Book 14 (2025) на базе процессоров AMD

Redmi Book 14 Ryzen Edition 2025

Бренд Redmi представил новую версию ноутбука Redmi Book 14 на базе процессоров AMD. Модель Redmi Book 14 Ryzen Edition 2025 выполнена в корпусе из алюминиевого сплава толщиной 15,9 мм и весом 1,35 кг.

Ноутбук предлагается в двух конфигурациях с процессорами Ryzen 5 7535H (6 ядер, 12 потоков, базовая тактовая частота 3,3 GHz с возможностью разгона до 4,55 GHz) и Ryzen 7 7735H (8 ядер, 16 потоков, базовая тактовая частота 3,2 GHz с возможностью разгона до 4,75 GHz). Для отвода тепла используется система охлаждения с двумя 8-миллиметрыми тепловыми трубками и двумя вентиляторами. Обе версии получили 16 Gb оперативной памяти LPDDR5 и SSD-накопитель емкостью 512 Gb. Есть слот для дополнительного твердотельного накопителя M.2.

Устройство оборудовано 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей, частотой обновления 60 Hz и охватом 100% цветового пространства sRGB. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 56 Втч, поддерживающий 68-ваттную быструю зарядку. Набор интерфейсов включает два порта USB 3.2 Gen 2 Type-C, по одному USB 3.2 Gen 1 Type-A и USB 2.0 Type-A, HDMI 2.1 (4K @ 60 Hz) и 3,5-мм порт для наушников. Для беспроводного подключения используется модуль Wi-Fi 6. Ноутбук работает под управлением Windows 11 Home.

Цены на Redmi Book 14 Ryzen Edition 2025: с Ryzen 5 7535H — $458, с Ryzen 7 7735H — $513. Ноутбук уже поступил в продажу в Китае.

Предыдущая статья
Криптомайнер Dero массово заражает контейнеры через открытые API Docker
Следующая статья
В Steam проходит фестиваль «Зомби против вампиров»
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,947ФанатыМне нравится
1,028ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»