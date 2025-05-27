Представлена новая версия Redmi Book 14 (2025) на базе процессоров AMD

Бренд Redmi представил новую версию ноутбука Redmi Book 14 на базе процессоров AMD. Модель Redmi Book 14 Ryzen Edition 2025 выполнена в корпусе из алюминиевого сплава толщиной 15,9 мм и весом 1,35 кг.

Ноутбук предлагается в двух конфигурациях с процессорами Ryzen 5 7535H (6 ядер, 12 потоков, базовая тактовая частота 3,3 GHz с возможностью разгона до 4,55 GHz) и Ryzen 7 7735H (8 ядер, 16 потоков, базовая тактовая частота 3,2 GHz с возможностью разгона до 4,75 GHz). Для отвода тепла используется система охлаждения с двумя 8-миллиметрыми тепловыми трубками и двумя вентиляторами. Обе версии получили 16 Gb оперативной памяти LPDDR5 и SSD-накопитель емкостью 512 Gb. Есть слот для дополнительного твердотельного накопителя M.2.

Устройство оборудовано 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей, частотой обновления 60 Hz и охватом 100% цветового пространства sRGB. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 56 Втч, поддерживающий 68-ваттную быструю зарядку. Набор интерфейсов включает два порта USB 3.2 Gen 2 Type-C, по одному USB 3.2 Gen 1 Type-A и USB 2.0 Type-A, HDMI 2.1 (4K @ 60 Hz) и 3,5-мм порт для наушников. Для беспроводного подключения используется модуль Wi-Fi 6. Ноутбук работает под управлением Windows 11 Home.

Цены на Redmi Book 14 Ryzen Edition 2025: с Ryzen 5 7535H — $458, с Ryzen 7 7735H — $513. Ноутбук уже поступил в продажу в Китае.