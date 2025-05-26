Если простои недопустимы — выбирайте NAS с архитектурой «Active-Active»

Некоторые критически важные системы в организациях финансового сектора, здравоохранения или производства, просто не могут позволить себе отключиться. Обеспечить бесперебойность выполнения бизнес-операций в этих секторах можно с помощью устройств QNAP NAS ES1686dc R2, обладающих высокой доступностью. Благодаря избыточным контроллерам и резервным источникам питания, такой NAS сводит к минимуму время простоя, позволяя производить замену компонентов в «горячем» режиме, гарантируя надежность и непрерывность бизнеса.

Система хранения данных ES1686dc R2 продолжает линейку продукции QNAP, адаптированную для критически важны задач и виртуализации. Благодаря двум активным контроллерам c процессорами Intel Xeon D, расширяемой до 1 ТБ оперативной памяти, программному обеспечению на базе файловой системы ZFS, полной поддержке популярных сред виртуализации VMware vSphere, Windows Server и Citrix XenServer, а также обновленной операционной системе QES 2.2, рассчитанный на 16 дисков NAS ES1686dc R2, является готовым решением для хранения информации и облачных вычислений на корпоративном уровне.

Обновленная операционная система QES предлагает практически неограниченное количество моментальных снимков, дедупликацию на уровне блоков, уплотнение данных и фирменный алгоритм коалесценции (оптимизация процесса записи и чтения данных, когда фрагментированные блоки информации объединяются в непрерывные блоки для улучшения производительности), что позволяет не только эффективно использовать дисковое пространство SSD-накопителей, но и существенно увеличивает срок жизни носителей информации за счет сокращения количества обращений на запись/чтение. Также NAS ES1686dc R2 оснащен четырьмя портами 10GbE SFP+ (на контроллер), что ускоряет виртуализацию и интенсивность обмена большими файлами, и двумя слотами PCIe Gen 3 (на контроллер), позволяя добавлять сетевые карты 10GbE/25GbE для повышения производительности приложений.

Полная готовность с удвоенной надежностью

Надежность — первоочередное требование при хранении критичных для бизнеса данных. NAS ES1686dc R2 оснащен не только специализированным программным обеспечением, но и двумя равноценными системными платами, независимо работающими в режиме «Active-Active» с полным дублированием функционала при работе с дисковым массивом SAS. Такая реализация позволяет добиться высокой отказоустойчивости для самых требовательных IT-систем. Для обеспечения высокой производительности и отказоустойчивости программно-аппаратный комплекс ES-1686dc R2 получил следующую архитектуру:

16 х SAS портов для подключения 3,5″/2,5″ SAS дисков или SSD-накопителей с полной поддержкой SAS 12 Гбит/с, и обратной совместимостью с SAS 6 Гбит/с. Такое решение позволяет достичь баланса между производительностью и емкостью системы.

Процессор Intel Xeon D с поддержкой памяти DDR4 и PCIe Gen 3 обеспечивает производительность системы для всех задач, связанных с обработкой потоков данных.

Оперативная память DDR4 с контролем четности и возможностью расширения до 1 ТБ (до 512 ГБ на каждый контроллер) позволяет совершать большое количество операций с потоками данных, минимизируя количество I/O операций с HDD/SSD.

Два слота PCIe Gen 3 позволяют расширить функционал устройства за счет установки опциональных сетевых карт 10/40 Гбит/с или контроллеров SAS для подключения устройств расширения. В слот PCIe можно установить двухпортовую карту QSFP+ 40 GbE для ускорения и расширения сетевых соединений. Расширение емкости достигается установкой контроллеров QXP-820S-B3408. Для обеспечения отказоустойчивости карты устанавливаются парами по одной на каждый контроллер. Установка сетевых карт до 40 Гбит/с QSFP+ или 10 Гбит/с карт с поддержкой iSER позволяет существенно повысить скорость взаимодействия между NAS и серверами-гипервизорами VMware и как следствие поднять общую производительность среды виртуализции на принципиально новый уровень.

Четыре встроенных порта 10GbE SFP+ на каждом контроллере обеспечивают широкую полосу пропускания, а также отказоустойчивость на уровне коммутации между ES1686dc R2 и серверами или рабочими станциями.

Аккумуляторный модуль обеспечит бесперебойное питание для всей оперативной памяти и позволит сохранить еще не записанные на диски данные и журналы транзакций ZFS на выделенные модули M.2 в случае сбоя электропитания, что позволит обеспечить целостность данных после его восстановления.

Три порта 1 Гбит/с обеспечивают возможность подключения в режимах агрегации и транкирования или подключения с несколькими сессиями (MPIO). Один из портов зарезервирован только для удаленного администрирования.

Простота обслуживания и замены узлов

Два полностью идентичных контроллера ES1686dc R2 и особенности конструкции корпуса позволяют выполнить «горячую» замену отдельных узлов: блока питания, аккумуляторного модуля, блока вентиляторов или целого контроллера. При этом активный контроллер перехватит всю рабочую нагрузку, включая сетевые настройки портов обслуживаемого контроллера, в считанные секунды. Новые алгоритмы, оптимизирующие и улучшающие рабочие показатели NAS, постоянно внедряются в обновления прошивки, поэтому, приобретая устройство сегодня, вы можете быть уверены, что функционал системы хранения будет соответствовать всем происходящим в IT-инфраструктуре предприятия изменениям еще долгое время.

Для улучшения производительности и надежности кэширования в ES1686dc R2 используются модули NVRAM и технология Copy-to-Flash. Данные кэша синхронно записываются в энергонезависимую память на каждом контроллере, а в аварийных ситуациях копируются на флэш-накопители, также получающие электропитание от съемного аккумуляторного комплекта. Такая схема обеспечивает не только повышенную производительность и защиту от сбоев, но также сокращает объем информации, поступающей в SSD-кэш.

Дедупликация, сжатие и коалесценция данных

Свыше 90% данных из образов операционных систем и приложений, рассредоточенных на виртуальных рабочих столах, могут повторяться. Поэтому NAS ES1686dc R2 поддерживает блочную дедупликацию данных для оптимизации использования дисковой емкости. После этого дедуплицированные виртуальные рабочие столы легче кэшировать для повышения их производительности. Потоковое сжатие данных в реальном времени также высвобождает пространство системы, сокращая размер отдельных файлов. А фирменный алгоритм коалесценции позволяет собирать разрозненные блоки данных разного размера в оперативной памяти в блоки фиксированного размера и единовременно производить запись/чтение. Это позволяет в 4 раза увеличить скорость операций ввода/вывода и повысить срок жизни SSD носителей за счет сокращения числа обращения к ним.

NAS ES1686dc К2 обеспечивает выполнение до 65535 моментальных снимков iSCSI LUN и общих папок. Благодаря поддержке большого количества мгновенных снимков — вы можете обеспечить минимальное допустимое значение RPO (объективная точка восстановления). При удаленном резервном копировании этих снимков требуется передать только измененные данные, а дедупликация и сжатие значительно уменьшат размер отправляемой информации, что также позволяет сократить RTO (допустимое время восстановления). К примеру, с помощью функции SnapSync устройство может выполнять резервирование снимков каждые пять минут. Кроме того, для полностью поддерживаемой технологии VMware vCenter Site Recovery (SRM) предоставляется Storage Replication Adapter (SRA).

Простое в использовании программное обеспечение NetBak Replicator с поддержкой «живой» миграции на базе файлов (VSS-aware) позволит выполнять резервное копирование полного цикла в центрах обработки данных и виртуализированных инфраструктурах. Для построения операционной среды все элементы, в том числе VSS Service, Requestor, Provider и QNAP Snap Agent, могут быть развернуты с приложениями VSS-aware на одном и том же NAS ES1686dc R2.

Также NAS ES1686dc R2 поддерживает гибкое масштабирование емкости каскадным подключением до семи модулей расширения RAID, обеспечивая предприятиям экономичное решение для хранения растущих объемов данных, образов VDI или точек актуальности архивов в схемах резервного копирования. Модули, так же, как и сам NAS, имеют 16 дисковых отсеков и два активных контроллера, а благодаря двухканальному подключению по mini-SAS даже при отключении внешнего кабеля JBOD-система продолжит работать в нормальном режиме, что очень важно для надежной защиты данных и масштабируемости.

Гарантия и цены

Так как QNAP NAS ES1686dc R2 создан для бесперебойной работы, компания предоставляет 5-летнюю гарантию на эти устройства без дополнительных затрат, что обеспечивает вашей организации большее спокойствие. Что же касается доступности ES1686dc R2 на рынке Азербайджана, то цена следующих конфигураций, приобретаемых под заказ у авторизованных дистрибьюторов QNAP в нашей стране на условиях MSRP составляет: