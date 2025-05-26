Dahua Partner Day 2025: инновации через сотрудничество

16 мая в отеле Marriott Boulevard прошло знаковое мероприятие «Dahua Partner Day 2025», в рамках которого компания Dahua Technology со своими партнерами в Азербайджане обозначила тренды в индустрии видеонаблюдения на ближайшие годы. «Dahua Partner Day 2025» собрал не менее 300 гостей из компаний, активно участвующих в развитии бизнеса Dahua Technology в нашей стране, с целью продемонстрировать последние инновации, а также поощрить взаимодействие между производителем, партнерами и клиентами. По словам регионального директора Dahua Technology в Евразии Антона Джу, за 10 лет работы в Азербайджане компании удалось создать широкую партнерскую сеть, совместно с которой производитель активно участвует в повышении уровня цифровизации страны. В качестве подтверждения своих слов он объявил о присвоении статуса официального эксклюзивного дистрибьютора Dahua Technology Azerbaijan компании AVISEC, вручив сертификат исполнительному директору компании Кямрану Фараджеву.

Dahua Technology — производитель оборудования для систем видеонаблюдения, поставщик решений и услуг в области интеллектуальных систем видеонаблюдения. Передовые решения Dahua Technology используются для обеспечения безопасности и управления дорожным движением, в розничной торговле, в сферах образования и здравоохранения, на промышленных предприятиях и т.д. В тесном сотрудничестве со своими партнерами Dahua Technology реализует решения для умных зданий и умных городов, которые сочетают повышенный комфорт с низким потреблением энергии. По словам Антона Джу, ожидается, что это приведет к еще большим инновациям для всего общества.

Мероприятие, которое проходило под открытым небом на побережье Каспийского моря, продолжилось презентацией технического инженера Dahua Technology Azerbaijan по предпродажной подготовке Мурада Алиева, который познакомил гостей с преимуществами партнерской программы производителя, уделив особое внимание специальному приложению, разработанному для упрощения работы партнеров с продукцией и сервисами Dahua Technology. Далее бренд-менеджер компании AVISEC Амиль Искендеров рассказал о линейке продуктов Dahua Technology, не относящихся к системам видеонаблюдения. В портфолио таких решений компании входят системы сигнализации и контроля доступа, мониторы и видеостены, интерактивные панели, оборудование для конференцсвязи, досмотровое оборудование, IP-домофоны и многое другое, включая специализированное программное обеспечение.

Знакомство с продукцией Dahua Technology продолжил старший бренд-менеджер AVICOM Эльшан Сафаров. Презентация еще одного партнера Dahua Technology в Азербайджане включала знакомство с объемной линейкой беспроводных Wi-Fi видеокамер, широким рядом продуктов и решений WizSense, в которых реализован искусственный интеллект на отдельном процессоре с алгоритмами глубокого обучения, а также серией тепловизионных камер. Заключительную презентацию провел Мурад Алиев, чье выступление охватило такую разработку Dahua Technology, как AcuPick и WizColor. AcuPick — это полноценная система поиска видеоданных, способная быстро находить нужную информацию. Технология предлагает несколько видов предварительного поиска объектов на видео и интуитивно понятное представление результатов поиска. Кроме того, AcuPick предлагает возможность интеграции с программными платформами и IP-видеокамерами сторонних производителей. Завершилась презентация Мурада Алиева знакомством с комплексными решениями Dahua Technology для различных приложений и вертикальных отраслей, включая управление дорожным движением, государственные учреждения, розничную торговлю, банковское дело и финансы и т.д.

Кульминацией официальной части «Dahua Partner Day 2025» стала демонстрация в режиме реального времени работы эксклюзивной технологии Dahua Technology WizColor для круглосуточного цветного наблюдения, позволяющей получать четкие, яркие цветные изображения даже в условиях практически полной темноты. В отличие от традиционных решений, использующих инфракрасное освещение, WizColor использует передовые алгоритмы обработки изображения и чувствительные сенсоры для захвата и усиления видимого света, что позволяет получить цветное изображение, сохраняя детализацию и цветопередачу даже при минимальном уровне освещения. Благодаря этой технологии, камеры Dahua могут эффективно работать в широком диапазоне условий освещения, обеспечивая видеонаблюдение высокого качества в режиме 24/7. В технологии WizColor для увеличения светочувствительности камеры максимально используются слабые источники света, такие как городские огни и лунный свет, что дает возможность захватывать больше света и передавать его на сенсор. WizColor — это уникальный продукт, не имеющий аналогов среди других брендов в своем сегменте. Разработанный с учетом самых высоких стандартов качества и инноваций, он задает новые ориентиры и поднимает планку на рынке. Данная технология представляет собой революцию на рынке видеонаблюдения, обеспечивая Dahua Technology лидерство в этой области.

Следует отметить, что после каждой презентации были организованы викторины Kahoot, вопросы которых составлялись на базе той информации, с которой гостям удалось познакомиться в рамках выступлений докладчиков. Победители викторин получили в качестве призов ценные подарки от Dahua Technology. В то же время, на площадке мероприятия действовала демонстрационная зона, в рамках которой гости «Dahua Partner Day 2025» могли ознакомиться с актуальными решениями компании, а также получить развернутую презентацию от экспертов Dahua Technology. Можно было не только увидеть, какие продукты производителя соответствуют обширным потребностям цифровой трансформации, но и познакомиться с концепциями для умных городов, в которых безопасность повышается за счет эффективности управления. Кроме того, были показаны многочисленные решения, которые позволяют ритейлерам проводить комплексный анализ работы и улучшать качество обслуживания клиентов. А завершился «Dahua Partner Day 2025» гала-ужином, сопровождавшимся развлекательной программой и розыгрышем призов супер-лотереи.