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14 марта, 2025
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В 2024 году мировые продажи smart-часов упали впервые в истории

smart-часов

Аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала отчет по мировым продажам smart-часов по итогам 2024 года. Согласно отчету, впервые в истории поставки снизились – по сравнению с предыдущим годом они сократились на 7%. Основными причинами спада называются уменьшение поставок Apple, замедление обновления доступных моделей, а также слабый потребительский спрос в Индии.

smart-часов

Несмотря на общее падение рынка, Apple сохранила первую позицию, но столкнулась со значительным сокращением поставок на 19%. Huawei заняла второе место с ростом поставок на 35% благодаря сильному китайскому рынку и разнообразному портфелю, включающему базовые носимые устройства, детские smart-часы и продвинутые предложения.

Samsung на третьем месте с ростом поставок на 3% благодаря линейкам Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra. Самый быстрый рост среди всех производителей в 2024 году продемонстрировала Xiaomi, компания вошла в пятерку лидеров с ростом годовых поставок на 135%.

Counterpoint Research отмечает, что в 2024 году китайский рынок впервые стал крупнейшим мировым рынком, обогнав Северную Америку и Индию. Он вырос на 6% в годовом исчислении, показав самые высокие поставки за всю историю. Лидерами рынка стали Huawei, Imoo и Xiaomi.

Ожидается, что в 2025 году рынок smart-часов постепенно восстановится благодаря более тесной интеграции искусственного интеллекта и расширенным возможностям мониторинга здоровья.

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