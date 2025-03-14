Представлены ноутбуки ASUS Vivobook S14 и S16 класса Copilot+ PC

Компания ASUS представила обновленные версии тонких ноутбуков серии Vivobook S. Модели Vivobook S14 и S16 могут быть оборудованы на выбор процессорами от AMD и Qualcomm, а также соответствуют требованиям Copilot+ PC.

ASUS Vivobook S14 и S16 предлагают 14- и 16-дюймовые OLED-экраны с разрешением 1920 × 1200 пикселей, соотношением сторон 16:10, частотой обновления 60 Hz, яркостью 300 нит и 95-процентным охватом цветового пространства sRGB. Есть конфигурации с IPS-дисплеем разрешением 2560 × 1440 пикселей, соотношением сторон 16:10, частотой обновления 60 Hz, яркостью 400 нит и 100-процентным охватом sRGB.

Обе модели могут быть оснащены на выбор производительными процессорами Ryzen 7 260 или 5 220, а также Snapdragon X (X1-26-100). Для ноутбуков предлагаются 16 или 32 Gb оперативной памяти LPDDR5X-8448 и NVMe-накопитель емкостью 512 Gb или 1 Tb стандарта PCIe 4.0.

Емкость батареи составляет 70 Втч, есть поддержка быстрой зарядки (от 0 до 60% за 49 минут), заявлена автономность до 20 часов. В набор интерфейсов входят два порта USB 3.2 Gen 1 Type-C (DisplayPort и Power Delivery), два USB 3.2 Gen 1 Type-A, один HDMI 2.1 и 3,5-мм аудиоразъем. Для беспроводного подключения есть Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.

В оснащение устройств также входят веб-камера с Windows Hello, динамики с Dolby Atmos и отдельная клавиша для быстрого доступа к интеллектуальному помощнику Copilot. Работают ноутбуки под управлением Windows 11 Home и 11 Pro. Толщина новинок составляет 1,79 см. ASUS Vivobook S14 имеет вес 1,34 кг, а S16 — 1,74 кг. Цены и дату начала продаж производитель пока не сообщил.