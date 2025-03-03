Lenovo представляет первый компактный сервер для инференса

Сегодня на MWC 2025 компания Lenovo представила первый на рынке сервер начального уровня для задач искусственного интеллекта и инференса (AI Inferencing Server), чтобы сделать применение искусственного интеллекта (ИИ) на периферии доступным и недорогим для бизнеса любого масштаба. Сервер Lenovo ThinkEdge SE100 – это экономичное, энергоэффективное и масштабируемое гибридное ИИ-решение, которое приближает вычислительные ресурсы периферийных серверов к их потребителям и клиентам, открывая возможности ИИ корпоративного уровня для любого бизнеса и является критически важным звеном для реализации возможностей искусственного интеллекта во всех средах.

Lenovo продолжает следовать выбранной миссии, делать ИИ доступным для всех, разрабатывая решения ИИ для компаний любого размера в каждой отрасли, с инфраструктурой, которая выходит за рамки традиционных ЦОД. Вместо того, чтобы отправлять данные в облако для обработки, периферийные вычисления используют устройства, расположенные рядом с источником данных, сокращая задержку, позволяя компаниям быстрее принимать решения и решать проблемы в режиме реального времени.

По прогнозам, к 2030 году рынок периферийных вычислений будет расти на 37% в год. Lenovo лидирует на этом рынке благодаря самому широкому в отрасли портфелю решений для периферийных вычислений и более чем миллиону внедренных периферийных устройств по всему миру. По опубликованной финансовой отчетности компании, доход Lenovo от решений для периферийных вычислений демонстрирует стабильный рост в течение 13 кварталов подряд при одновременном расширении сферы применения для задач искусственного интеллекта.

«Lenovo ThinkEdge SE100 — это высокопроизводительная периферийная инференс платформа, обеспечивающая низкие задержки. Её компактная и экономичная конструкция легко адаптируется к разным задачам и потребностям бизнеса в широком спектре отраслей. Это решение масштабируется от одного устройства до целой GPU-оптимизированной системы, обеспечивая недорогое и простое развертывание», — сказал Скотт Тис, вице-президент Lenovo Infrastructure Solutions Group.

Производительность ThinkEdge SE100

Недавнее глобальное исследование IDC, проведенное по заказу Lenovo, показало, что возврат инвестиций остается самым большим препятствием для внедрения ИИ. Новый ThinkEdge SE100 на 85% меньше общеизвестных решений для периферийный вычислений и на 100% мощнее. Благодаря своей универсальности и возможности масштабирования, этот инференс-сервер ускоряет окупаемость инвестиций в ИИ-задачах на периферии. Благодаря компактным размерам он не займет много места на рабочем столе, может монтироваться на стену, к потолку и/или в стойки, занимая всего 1U. ThinkEdge SE100 спроектирован доступным по цене и обеспечивает высокую производительность, такое решение одновременно способствует улучшению бизнес-результатов и снижению затрат.

Представленный сегодня инференс сервер — это самое компактное периферийное решение на рынке. Он идеально подходит для использования в ограниченном пространстве без ущерба для производительности и отвечает потребностям клиентов в ускорении ИИ-вычислений в нужной им локации. Этот революционный сервер работает бесшумно, имеет усиленную конструкцию, поддерживает работу с графическими картами для ускорения ИИ рабочих нагрузок (например, инференс в режиме реального времени, видеоаналитика и обнаружение объектов в телекоммуникационных, розничных, промышленных и производственных средах).

При желании базовое устройство можно превратить в промышленное GPU-ориентированное решение для задач искусственного интеллекта. ThinkEdge SE100 может быть оснащен шестью или восемью высокопроизводительными ядрами, чтобы обеспечить максимальную мощность устройства при небольших габаритах.

ThinkEdge SE100 в действии

Инференс сервер ThinkEdge SE100 обеспечивает низкие задержки и консолидацию рабочих нагрузок. Он поддерживает работу в гибридном облаке, машинное обучение и задачи искусственного интеллекта (таких как обнаружение объектов и распознавание текста), гарантируя при этом безопасность данных. ThinkEdge SE100 — это промышленный компьютер, оснащённый элементами пылезащиты и защиты от несанкционированного доступа. Благодаря этому он способен стабильно работать в самых сложных условиях эксплуатации. Интегрированные средства безопасности, такие как блокировка портов USB и шифрование дискового пространства, обеспечивают надёжную защиту конфиденциальной информации от внешних угроз.

Компания Scale Computing интегрирует в ThinkEdge SE100 собственное ПО, создавая для клиентов по всему миру специализированные решения высокопроизводительных вычислений для ИИ на периферии. Джефф Реди, генеральный директор и соучредитель Scale Computing, отметил: «Благодаря компактной, энергоэффективной конструкции и производительности корпоративного класса, сервер ThinkEdge SE100 меняет подход компаний к развертыванию масштабируемой и отказоустойчивой инфраструктуры в самых требовательных средах. Эта новейшая разработка отражает лидерство Lenovo в области периферийных вычислений и наше общее стремление предоставить бизнесу интеллектуальную инфраструктуру с поддержкой ИИ уже сейчас».

Спектр применения подобных решений очень широк. Розничные сети могут использовать их для управления запасами или мониторинга фрода на кассах самообслуживания. Производители могут использовать SE100 для оценки качества выпускаемой продукции или учета ТМЦ на складах. Удаленные офисы медицинских учреждений могут быть оснащены таким типом серверного оборудования для автоматизации процессов бэк-офиса или обработки данных лабораторий. Энергетический сектор, автозаправочные станции, нефтеперерабатывающие заводы, логистические компании, также, могут быть в числе потенциальных бенефициаров представленной технологии.

Масштабирование

Решения Lenovo Open Cloud Automation (LOC-A) и встроенный в ThinkEdge SE100 контроллер удаленного управления (BMC) устраняют традиционные барьеры развертывания и обеспечивают лёгкий запуск. Затраты на внедрение снижаются на 47%, а экономия ресурсов и времени достигает 60%. Простота управления обеспечивается благодаря последней версии Lenovo XClarity, которая позволяет централизованно мониторить, настраивать и сопровождать отдельные узлы системы.

Lenovo ThinkEdge SE100 поддерживает высокую производительность искусственного интеллекта без ущерба для энергоэффективности. Сервер SE100 спроектирован таким образом, чтобы потребляемая мощность оставалась ниже 140 Вт даже при работе в полной конфигурации, даже при оснащении графическим ускорителем. Кроме того, энергосберегающие технологии Lenovo в ThinkEdge SE100 сокращают общие выбросы CO 2 на 84%5. Это происходит еще до того, как устройство будет запущено в эксплуатацию. Упаковка сервера на 90% состоит из пенополистирола, она позволяет сократить занимаемую оборудованием площадь при транспортировке. Эргономичные элементы дизайна, используемая при производстве Lenovo ThinkEdge SE100, технология низкотемпературной пайки, переработанные материалы, а также программа повторного использования и утилизации оборудования Lenovo по окончанию срока службы — все это позволяет бизнесу выполнять обязательства по устойчивому развитию.

В рамках своего портфеля комплексного гибридного ИИ Lenovo предлагает мощные, адаптируемые и эффективные решения для задач искусственного интеллекта, которые преобразуют отрасли и расширяют возможности людей. ThinkEdge SE100 является частью портфеля ThinkSystem V4 на базе процессоров Intel Xeon 6 с жидкостным охлаждением Lenovo Neptune. Новый модуль Neptune Core Compute Complex поддерживает высокие рабочие нагрузки с уменьшенной скоростью вращения вентиляторов, обеспечивая более тихую работу и меньшее энергопотребление. Он специально разработан для снижения требований к воздушному потоку для улучшения охлаждения элементов системы и увеличения срока ее службы.