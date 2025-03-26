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27 марта, 2025
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Huawei представил SSD U.2 PCIe 5.0 QLC на 62 Tb для ЦОД

Huawei

Компания Huawei представила новое решение для хранения информации в центрах обработки данных — твердотельный накопитель eKitStor Xtreme 116P емкостью 62 Tb. Устройство в форм-факторе U.2 с интерфейсом PCIe 5.0 использует технологию QLC NAND.

Huawei

2,5-дюймовый диск, обычно используемый в корпоративных серверах и центрах обработки данных, позволяет обеспечить высокую плотность хранения данных в относительно компактном пространстве. Накопитель обеспечивает скорость последовательного чтения до 13,5 ГБ/с, что делает его в 2,4 раза производительнее традиционных жестких дисков, а также позволяет увеличить емкость вдвое и сократить занимаемое пространство на 50% при той же совокупной стоимости владения.

Компания позиционирует eKitStor Xtreme 116P как первый в мире SSD U.2 PCIe 5.0 QLC, но это не совсем так. В прошлом году Solidigm от SK Hynix представила PS1012 U.2 SSD с емкостью 61 Tb на той же технологии.

Кроме того, Huawei представила еще два продукта. Это eKitStor Shield 200 — мобильный SSD с прочным алюминиевым корпусом и скоростью чтения до 2000 МБ/с. Он поддерживает аппаратное шифрование AES-XTS 256, имеет защиту по стандарту IP67, порт Type-C (3.2 GEN 2×2) и может работать с различными системами, такими как Windows, macOS, Android и HarmonyOS.

OceanStor Dorado 2020 для малого и среднего бизнеса. Это массив SSD-накопителей, предназначенный для работы с ресурсоемкими приложениями. По словам компании, он надежнее аналогов по сопоставимой цене, предлагает производительность в 20–80 раз выше, чем у гибридных систем, возможность развертывания за 30 минут и на 30% энергоэффективнее.

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