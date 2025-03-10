Gamesummit в Sea Breeze: крупнейший международный фестиваль игр и развлечений уже в июне

6, 7 и 8 июня 2024 года в Sea Breeze пройдет Gamesummit — крупнейший международный фестиваль, объединяющий игровую индустрию, разработчиков и игроков. В этом году особое внимание будет уделено развитию игр: ведущие эксперты индустрии, включая представителей международных компаний, проведут конференцию о новейших технологиях, тенденциях и возможностях для разработчиков. Одним из ключевых партнеров мероприятия выступает Xsolla — международная компания, поддерживающая игровые студии по всему миру. Фестиваль станет уникальной возможностью для разработчиков и энтузиастов узнать больше о создании игр, встретиться с профессионалами и представить свои проекты.

Гостей также ждут масштабные киберспортивные турниры, где сильнейшие игроки сразятся за призы, а зрители смогут наблюдать за напряженными матчами. Помимо этого, фестиваль охватит широкий спектр игровых направлений: будут представлены сотни видеоигр от мировых и локальных студий, пройдут турниры по настольным играм и ретрогеймингу, создавая пространство для любителей всех форматов интерактивных развлечений. В перерывах между матчами и демонстрациями участники смогут протестировать новые проекты, пообщаться с разработчиками и обсудить игровые тренды.

Gamesummit уже зарекомендовал себя как главное игровое событие Азербайджана, привлекая десятки тысяч участников и известных гостей. В прошлом году фестиваль посетили 27 тысяч человек, а среди приглашенных звезд были DJ Джон Ньюман и авторитетный игровой эксперт Рами Исмаил. Благодаря высокому уровню организации и насыщенной программе Gamesummit стал ключевой платформой для развития игровой индустрии в регионе и за его пределами, ежегодно собирая профессионалов и фанатов игр.

Фестиваль проходит при поддержке министерств Азербайджана, крупнейших IT-компаний и профессиональных геймерских сообществ. В этом году программа расширится новыми форматами, а завершится фестиваль яркими шоу, включая косплей-дефиле и K-pop выступления, создавая атмосферу летнего праздника под открытым небом. Gamesummit продолжает расти, привлекать международных участников и открывать новые возможности для игроков, разработчиков и всей игровой индустрии.

Билеты можно приобрести на официальном сайте по этой ссылке: https://iticket.az/events/other/game-summit-2025

Все вопросы, связанные с организацией мероприятия, можно задать на официальных страницах мероприятия в социальных сетях:

https://www.instagram.com/gamesummitai

https://t.me/GameSummit