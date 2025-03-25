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27 марта, 2025
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Apple WWDC 2025 стартует 9 июня в 21:00 по бакинскому времени

WWDC 2025

Компания Apple объявила даты проведения Всемирной конференции разработчиков (WWDC 2025). В этом году мероприятие пройдет с 9 по 13 июня. Apple проводит WWDC каждое лето, чтобы показать новые версии операционных систем, а также рассказать разработчиком о новых API и инструментах, которые они могут внедрять в свои приложения, игры и программы. Обычно, главный анонс, включающий презентации iOS, macOS и других операционных систем, проходит в первый день конференции.

Ожидается, что на WWDC 2025 покажут:

  • iOS 19 — операционную систему для iPhone;
  • iPadOS 19 — операционную систему для iPad;
  • macOS 16 — операционную систему для Mac;
  • watchOS 12 — операционную систему для Apple Watch;
  • visionOS 3 — операционную систему для Apple Vision Pro;
  • новые прошивки для Apple TV и т.д.

«Мы рады отметить еще один невероятный год WWDC с нашим глобальным сообществом разработчиков. Нам не терпится поделиться новейшими инструментами и технологиями, которые расширят возможности разработчиков и помогут им продолжать внедрять инновации», — отметила в блоге компании вице-президент Apple по связям с разработчиками Сьюзан Прескотт.

Мероприятие пройдет в офлайн- и онлайн-форматах. Ряд источников утверждает, что в этом году Apple подготовила что-то действительно интересное. В частности, ожидается самое большое обновление iOS со времен iOS 7, которая вышла в 2013 году с кардинально новым пользовательским интерфейсом. Ожидается, что Apple перерисует стиль иконок приложений, меню, системных иконок, окон и многого другого. Крупные изменения ожидаются и в macOS. Предполагается, что все системы Apple станут похожими друг на друга, а основным источником вдохновения станет visionOS.

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