SAP анонсировала Business Data Cloud в партнерстве с Databricks для ускорения развития бизнес-ИИ

Компания SAP SE анонсировала SAP Business Data Cloud — инновационное решение, объединяющее все данные SAP и сторонних источников в масштабе всей организации, которое обеспечивает достоверную основу данных для принятия более эффективных решений и формирования надежного искусственного интеллекта. Решение гармонизирует данные из ключевых приложений организации с функциями проектирования данных и бизнес-аналитики, открывая путь к инновациям и аналитике нового уровня.

Это знаковое партнерство между SAP и Databricks знаменует собой новую эру в управлении корпоративными данными, объединяя усилия двух лидеров отрасли для переосмысления принципов взаимодействия приложений и платформ данных. Новое решение нативно интегрирует технологии Databricks для инженерии данных, машинного обучения и задач искусственного интеллекта.

«SAP Business Data Cloud раскрывает весь потенциал корпоративных данных для искусственного интеллекта в бизнесе», — заявил генеральный директор SAP Кристиан Кляйн. «SAP Business Data Cloud объединяет уникальный опыт SAP в области критически важных бизнес-процессов и семантически насыщенных данных с мировыми стандартами инженерии от Databricks, создавая революционное решение, которое помогает организациям извлекать из своих данных больше ценности, чем когда-либо прежде». «Каждая компания на планете стремится максимально эффективно использовать свои данные и обеспечить высокую отдачу от инвестиций в искусственный интеллект», — отмечает Али Годси, соучредитель и генеральный директор Databricks. «Объединяя усилия с SAP, мы помогаем организациям интегрировать все их данные, независимо от их формата и местонахождения, для эффективного управления, глубокого анализа и создания специализированных AI-приложений на базе платформы Databricks Data Intelligence».

Введение в экономику данных

SAP Business Data Cloud также способствует развитию экономики данных, предоставляя полностью управляемые данные SAP по всем бизнес-процессам — от финансовых, расходных и цепочек поставок в SAP S/4HANA и SAP Ariba до учебных и кадровых данных в SAP SuccessFactors. Эти продукты данных сохраняют свой первоначальный бизнес-контекст и семантику, обеспечивая мгновенный доступ к высококачественным данным без затратных процессов извлечения. Например, если финансовому директору необходимо оценить влияние роста инфляции на рентабельность, SAP Business Data Cloud интегрирует внешние данные в реальном времени, такие как индекс потребительских цен, с финансовыми данными, такими как основные счета или центры затрат, для создания комплексной финансовой картины.

SAP Business Data Cloud также предложит новые возможности, называемые аналитическими приложениями, которые используют продукты данных и модели ИИ, подключенные к данным в реальном времени, для предоставления расширенной аналитики и планирования по всем направлениям бизнеса, включая основную корпоративные аналитику, финансы и управление персоналом.

«SAP Business Data Cloud поможет нам раскрыть потенциал наших данных и стимулировать инновации в нашем бизнесе,» — отметил Маркус Хартманн, вице-президент по корпоративным решениям и руководитель отдела бизнес-технологий и регионов Европы, APAC и IMEA, в компании Henkel, международной компании по производству химических и потребительских товаров. «Семантически богатые данные и глубокая интеграция с Databricks расширят наши текущие возможности и позволят нам моделировать сценарии и использовать аналитику на основе искусственного интеллекта, формируя устойчивое будущее для наших экосистем данных».

Реализация полного потенциала AI-агентов

SAP Business Data Cloud улучшит способность Joule, генеративного ИИ-помощника SAP, ускорять кроссфункциональные рабочие процессы и оптимизировать бизнес-решения с помощью ИИ-агентов. Благодаря высококачественной корпоративной базе данных в отрасли и решению SAP Knowledge Graph, предоставляющему удобную для бизнеса модель данных, агенты Joule глубоко понимают сквозные процессы и могут взаимодействовать с различными функциями для решения сложных бизнес-задач, что не может сделать ни одно другое коробочное решение по построению агентов.

Подчеркивая важность сделанного объявления и его значимость для инноваций в области искусственного интеллекта, компания SAP также представила серию готовых к использованию агентов Joule для финансов, сервисных услуг, продаж и других областей в рамках SAP Business Suite. Например, в финансовой сфере агенты Joule будут сотрудничать по различным задачам, обеспечивая ускорение обработки претензий и оптимизацию денежных потоков. Агенты Joule для продаж, в свою очередь, ускорят многоэтапные бизнес-процессы, способствуя более быстрому разрешению споров и обработке запросов клиентов.

SAP также представила новую функцию создания агентов, которая позволяет клиентами разрабатывать и внедрять свои собственные ИИ-агенты наряду с библиотекой готовых к развертыванию Joule-агентов от SAP. Десятилетия опыта SAP в области бизнес-процессов встроены в инструктируемый рабочий процесс, чтобы пользователи могли создавать свои агенты на основе наиболее релевантных данных и бизнес-контексте.