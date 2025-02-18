Подход BeamSec на основе искусственного интеллекта для защиты всех каналов и коммуникаций

В современную цифровую эпоху кибербезопасность стала критически важной задачей для организаций по всему миру. В 2025 году ожидается, что искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение сыграют еще большую роль в обеспечении кибербезопасности. Эти технологии будут использоваться для улучшения систем обнаружения угроз, автоматизации реагирования на инциденты и предоставления прогнозной аналитики. Однако возрастающая зависимость от ИИ сопряжена с собственными рисками. Прогнозируется, что в 2025 году 80% организаций не смогут защитить свои механизмы, работающие на основе ИИ, что приведет к опасному циклу, в котором системы ИИ станут одновременно и защитой, и уязвимостью. Киберпреступники продолжат использовать ИИ не только для осуществления более сложных атак, но и для уклонения от обнаружения с помощью вредоносных программ на базе ИИ и автоматизированных инструментов (источники: INCYBER NEWS, Forrester).

Генеративный ИИ, хотя и является мощным инструментом для команд по кибербезопасности, также представляет новые угрозы, поскольку преступники используют его для автоматизации поиска уязвимостей и создания сложных атак. Организациям потребуется более противоборствующий подход при обучении своих ИИ-моделей, чтобы тестировать их как на защиту, так и на атаки. Внедрение ИИ в защищенные среды и постоянное тестирование этих систем станут важными мерами для снижения уровня растущих киберугроз (источник: Gartner).

С быстрым развитием киберугроз крайне важно иметь надежную и всестороннюю стратегию безопасности. Подход BeamSec, ориентированный на ИИ, предлагает передовое решение для защиты всех каналов связи в организации. Вот как BeamSec обеспечивает безопасную цифровую среду:

1. Персонализированное обучение с более чем 1000 учебных модулей

BeamSec предоставляет персонализированные обучающие программы, адаптированные под потребности каждой организации. Доступ к более чем 1000 обучающим модулям, включая игры, видео, плакаты и информационные бюллетени, позволяет пользователям взаимодействовать с интерактивными и эффективными образовательными материалами. Эти модули поддерживают непрерывное обучение и помогают сотрудникам быть в курсе последних практик кибербезопасности.

2. Симуляция фишинговых атак

Для повышения бдительности пользователей BeamSec проводит симуляции фишинговых атак. Эти тестирования помогают сотрудникам распознавать и реагировать на новые угрозы, что позволяет им оставаться внимательными и готовыми противостоять атакам. Регулярное тестирование в реалистичных сценариях повышает уровень защиты как самих пользователей, так и всей организации.

3. Интерактивный помощник по кибербезопасности

BeamSec предлагает интерактивного помощника по кибербезопасности, который направляет пользователей в вопросах защиты данных. Этот ИИ-помощник проверяет понимание текущих мер безопасности и политик, предоставляя обратную связь в режиме реального времени. Пользователи могут получить помощь в вопросах безопасности или при выполнении конкретных задач.

4. Реагирование на инциденты в реальном времени

Система BeamSec в режиме реального времени анализирует входящие электронные письма на предмет подозрительных ссылок, вложений и необычного поведения отправителей. При выявлении потенциальной угрозы система автоматически предупреждает пользователей и изолирует вредоносные письма, предотвращая дальнейшее распространение угрозы. Такой проактивный подход минимизирует риск нарушения безопасности.

5. Тестирование осведомленности пользователей по различным каналам

Понимая, что киберугрозы могут воздействовать на разные каналы связи, BeamSec проверяет уровень осведомленности пользователей на нескольких платформах, включая Microsoft Teams. Оценивая способность пользователей распознавать и реагировать на угрозы в разных средах, BeamSec обеспечивает всестороннюю защиту всей организации.

6. Интерактивная панель мониторинга

Для руководителей по информационной безопасности (CISO) и команд киберзащиты BeamSec предоставляет панель мониторинга с 360-градусным обзором. Эта панель позволяет отслеживать уровень рисков организации, определять зоны, требующие улучшений, и принимать обоснованные решения на основе актуальных данных.

Заключение

Подход BeamSec на основе ИИ предлагает комплексное и проактивное решение для защиты всех каналов связи в организации. Персонализированное обучение, симуляция фишинговых атак, интерактивный помощник по безопасности, реагирование на инциденты в реальном времени, тестирование осведомленности пользователей по различным каналам и подробная панель мониторинга — все это помогает организациям опережать развивающиеся киберугрозы. Используйте передовые решения BeamSec и защищайте свою цифровую среду с уверенностью!

Мурат Гювенч (Murat Güvenç), управляющий директор BeamSec. Дальновидный и ориентированный на результат IT-руководитель с глубокими знаниями в стратегическом планировании, трансформации бизнеса и реализации проектов. Мурат занимал различные руководящие позиции в глобальных компаниях в Северной Америке, Европе и на Ближнем Востоке, создавая и возглавляя высокоэффективные кросс-функциональные команды, разрабатывая стратегии выхода на рынок и обеспечивая значительный рост доходов. Его опыт также охватывает ключевые направления бизнеса, такие как организационное развитие, стратегия продаж, цифровой маркетинг, управление партнерскими программами и операционная деятельность. В BeamSec Мурат отвечает за видение компании, стратегическое развитие и реализацию бизнес-стратегии. Связаться с Муратом можно через LinkedIn (www.linkedin.com/in/muratguvenc) или на сайте компании BeamSec (https://beamsec.com).

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