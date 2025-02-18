QNAP представляет сетевые адаптеры USB 4 Type-C на 10GbE для компьютеров Mac и Windows

Компания QNAP Systems, ведущий новатор в области вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, представила новую линейку сетевых адаптеров, в которую вошли модели QNA-UC10G1T и QNA-UC10G1SF, специально разработанные для компьютеров Mac и Windows. Устройства оборудованы портами USB 4 и Thunderbolt 3/4 и позволяют подключаться к высокоскоростным сетям 10GbE, что значительно повышает удобство и эффективность работы.

Сегодня жизнь людей тесно связана с интернетом, поэтому растет спрос на устройства, обеспечивающие высокоэффективную сетевую передачу данных на рабочем месте. Помимо внешних широкополосных подключений, пользователи также испытывают потребность в модернизации внутренних локальных сетей. Скорость таких подключений может достигать 25GbE, но 10GbE остается наиболее экономичным вариантом. Преимущества USB 4, который обеспечивает скорость подключения до 40GbE, в этом случае заключаются в том, что новый стандарт основан на том же протоколе, что и Thunderbolt 4, и оба типа имеют тесное соединение. Все устройства Thunderbolt поддерживают USB 4, а это значит, что, если у вас есть устройство с разъемами Thunderbolt 4, вы можете использовать кабели USB 4. Благодаря тому, что новая технология использует наработанную систему Intel Thunderbolt, которая уже встроена в MacBook Pro, MacBook Air и в последних компьютерах Mac, владельцы последних моделей ноутбуков и компьютеров Apple смогут ощутить все преимущества более высокой производительности.

USB 4 также стандартизирует подключение через порт USB Type-C, упрощая использование кабелей и хабов. Динамическое распределение полос пропускной способности будет особенно полезно при работе с несколькими устройствами и экранами. Например, с USB 4 к MacBook можно подключать разнообразные устройства без потери производительности, что делает его универсальным решением для самых сложных задач.

Эти преимущества USB 4 сыграли основную роль в позиционировании новых сетевых адаптеров QNAP QNA-UC10G1T и QNA-UC10G1SF. Эти компактные и тихие устройства позволяют компьютерам без сетевых портов создавать высокоскоростную сетевую среду с другими устройствами. Пользователи могут наслаждаться эффективной передачей больших файлов и бесперебойной совместной работой по 10GbE не прибегая к сложным настройкам оборудования.

В число наиболее важных характеристик продуктов входят:

Быстрая передача данных: Адаптеры поддерживают скорость передачи данных до 10GbE, поэтому могут легко справляться с большими объемами резервного копирования данных, передачей файлов и эффективными задачами редактирования видео.

Адаптеры поддерживают скорость передачи данных до 10GbE, поэтому могут легко справляться с большими объемами резервного копирования данных, передачей файлов и эффективными задачами редактирования видео. Широкая совместимость: Адаптеры совместимы с различными операционными системами, включая Windows, macOS и Linux и обеспечивают быстрые и стабильные сетевые соединения для профессиональных пользователей, корпоративных сред и домашнего использования.

Адаптеры совместимы с различными операционными системами, включая Windows, macOS и Linux и обеспечивают быстрые и стабильные сетевые соединения для профессиональных пользователей, корпоративных сред и домашнего использования. Простая установка: Подключите адаптер к порту USB 4 Type-C, чтобы войти в сеть 10GbE с помощью простой настройки драйвера.

Подключите адаптер к порту USB 4 Type-C, чтобы войти в сеть 10GbE с помощью простой настройки драйвера. Компактная и легкая безвентиляторная конструкция: Портативная конструкция адаптеров обеспечивает удобство при переноске и бесшумное высокоскоростное соединение, где бы вы ни находились — в офисе, дома или в дороге.

На данный момент доступны две модели в следующей комплектации:

QNA-UC10G1T: один порт USB 4 Type-С; один порт 10GbE NBASE-T RJ45; сетевой контроллер AQC113; кабель USB 4;

один порт USB 4 Type-С; один порт 10GbE NBASE-T RJ45; сетевой контроллер AQC113; кабель USB 4; QNA-UC10G1SF: один порт USB 4 Type-С; один порт 10GbE SFP+; сетевой контроллер AQC100S; кабель USB 4.

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