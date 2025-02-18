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18 февраля, 2025
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Пеп Гвардиола и Visa: эксклюзивное партнерство для создания уникального опыта держателей карт

Visa

Visa, мировой лидер индустрии цифровых платежей, объявляет о партнерстве с легендарным футбольным тренером Пепом Гвардиолой. В рамках двухлетнего сотрудничества держатели карт Visa и футбольные болельщики в Азербайджане получат уникальную возможность участвовать в эксклюзивных мероприятиях, организованных при поддержке банковских партнеров.

Популярный тренер, возглавлявший такие культовые клубы, как «Барселона», «Бавария» и «Манчестер Сити», присоединяется к Visa с миссией подарить футбольным фанатам в регионе незабываемые эмоции. Держатели карт Visa смогут попасть на встречи с Гвардиолой, выиграть предметы с его автографом, а также стать зрителями матча чемпионата мира по футболу FIFA 2026, разделив этот момент с выдающимся наставником.

Пеп Гвардиола прокомментировал: «Я с гордостью присоединяюсь к Visa в миссии дарить яркие моменты футбольным болельщикам. Нас с Visa объединяет общая цель — создавать незабываемые впечатления. В мире спорта мы всегда стремимся к тому, чтобы запечатлеть моменты, которые останутся в памяти на всю жизнь, и я с нетерпением жду возможности воплотить это стремление в жизнь в рамках нашего партнерства».

Гвардиола, которого по праву считают одним из величайших футбольных тренеров в истории, помог «Манчестер Сити» завоевать шесть титулов чемпиона Премьер-лиги. Он установил рекорд по количеству последовательных побед в Ла Лиге, Бундеслиге и Премьер-лиге. Этот тренер единственным в истории дважды завоевывал Кубок Европы среди мужских команд.

Старший вице-президент и маркетинговый директор Visa в странах Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA) Тарек Абдалла отметил: «Мы рады объединить усилия с Пепом Гвардиолой — легендой мирового футбола, которым не зря восхищаются во всем мире за то, что он изменил представление о современном футболе и создал одни из самых успешных команд нашего времени. Пеп олицетворяет силу постепенного прогресса, показывая, как небольшие шаги ведут к грандиозным достижениям. Его философия гармонично сочетается с миссией Visa — помогать людям и бизнесу становиться ближе к своим целям».

Как мировой лидер индустрии цифровых платежей, Visa стремится помочь людям, предпринимателям и компаниям делать шаги навстречу своим мечтам и амбициям. Предлагая инновационные решения, значимые инициативы и широкий спектр продуктов и услуг, которые позволяют осуществить глобальные амбиции — одним касанием или кликом. Как и Гвардиола, чей успех основан на последовательном прогрессе, Visa верит, что даже самые малые шаги способны привести к большим достижениям, помогая каждому реализовать свои мечты.

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