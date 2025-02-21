При поддержке Azercell национальная сборная завоевала 9 медалей

В 2024 году команда Азербайджана продемонстрировала высокие результаты на международных олимпиадах по информатике, завоевав 9 медалей. На этих престижных соревнованиях школьники были награждены 1 золотой, 3 серебряными и 5 бронзовыми медалями.

С 2017 года школьники проходят подготовку к международным олимпиадам в рамках партнерства ООО «Azercell Teleсom» с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Институтом образования.

Также особое внимание уделяется привлечению девушек в сферу ИТ. Так, последние три года организуется подготовка национальной женской сборной к участию в Европейской олимпиаде по информатике для девушек. Отметим, в 2024 году на соревновании в Нидерландах наши участницы завоевали 2 медали.

В рамках сотрудничества также организуются специализированные учебные программы и интенсивные тренинги для будущих специалистов в области ИТ/ИКТ. В прошлом году в образовательных лагерях приняли участие школьники разных возрастных групп из Баку и различных регионов республики. В ходе занятий, организованных в формате международных олимпиад, участники программы совершенствовали свои знания в решении алгоритмических задач, изучали новые тренды, углубляя свои знания и навыки.

В 2024 году национальная команда представила Азербайджан на таких престижных соревнованиях, как Международная Жаутыковская олимпиада (Казахстан), олимпиада по программированию InfO(1)Cup (Румыния), Международный осенний турнир по информатике (Болгария), Центрально-Европейская олимпиада по информатике (Чехия), Европейская юношеская олимпиада по информатике (Молдова), Международная олимпиада по информатике (Египет) и Международная олимпиада по искусственному интеллекту (Саудовская Аравия).

Следует отметить, что сборная Азербайджана завоевала в общей сложности 84 медали на различных международных соревнованиях по программированию в разных возрастных категориях.