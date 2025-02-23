Ookla опубликовала отчет о скорости интернета в разных странах за январь 2025 года

Аналитическая компания Ookla опубликовала обновленные данные теста скорости интернета за январь 2025 года в разных странах мира. Лидером по скорости фиксированного широкополосного интернета стал Сингапур, а мобильного — Объединенные Арабские Эмираты.

Для широкополосного интернета глобальные медианные скорости загрузки и выгрузки были зафиксированы на уровне 97,61 Мбит/с и 52,84 Мбит/с соответственно, в сочетании с задержкой 9 мс. В Сингапуре медианная скорость загрузки достигла 336,45 Мбит/с, а скорость выгрузки — 275,30 Мбит/с. За ним следуют ОАЭ (310,05 Мбит/с), Гонконг (305,71 Мбит/с), Франция (287,44 Мбит/с) и Исландия (281,95 Мбит/с).

США со скоростью загрузки 274,16 Мбит/с занимают седьмое место в рейтинге, а Азербайджан — 90-е со скоростью 66,91 Мбит/с, поднявшись на одну строчку. Баку находится на 115 месте среди городов мира со скоростью 67,75 Мбит/с.

Сирия и Куба заняли два последних места среди 152 стран со средней скоростью загрузки около 3 Мбит/с.

Данные показывают, что глобальная медианная скорость загрузки увеличилась примерно на 5,7 Мбит/с с января 2024 года, когда она была зафиксирована на уровне 91,93 Мбит/с. Однако Сингапур показал более значительный рост примерно на 60 Мбит/с с января прошлого года.

В случае с мобильным интернетом глобальная средняя скорость загрузки достигла 91,24 Мбит/с, приблизившись к показателям фиксированного. Она удвоилась с прошлого года, когда этот показатель составлял всего 50 Мбит/с.

В этом рейтинге лидируют ОАЭ со средней скоростью загрузки 545,94 Мбит/с по сравнению с 302,38 Мбит/с в январе прошлого года. Далее следуют Катар (521,51 Мбит/с), Кувейт (314,39 Мбит/с), Болгария (252,05 Мбит/с) и Бахрейн (213,09 Мбит/с).

Азербайджан же расположился на 54-м месте с показателем 70,65 Мбит/с, также поднявшись на одну позицию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Баку скорость составила 85,08 Мбит/с.

Последние позиции среди 104 стран заняли Боливия и Эритрея с показателями 13,20 Мбит/с и 1,88 Мбит/с соответственно.