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7 февраля, 2025
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Пользователи WhatsApp теперь могут отправлять ИИ-боту ChatGPT изображения и голосовые сообщения

ChatGPT WhatsApp

В декабре прошлого года компания OpenAI представила новые функции, благодаря которым ИИ-боту ChatGPT можно позвонить по телефону или написать в мессенджер WhatsApp. Теперь компания расширила функциональность сервиса.

Для взаимодействия с ChatGPT в WhatsApp нужно добавить в контакты номер 1(800)CHAT-GPT или 1(800)242-84-78. Алгоритм теперь умеет кроме текстовых сообщений, обрабатывать изображения и голосовые сообщения, которые можно направлять в чат «Talk to ChatGPT». После обработки сообщения от пользователя алгоритм выдаст текстовый ответ на заданный голосом вопрос.

Кроме того, пользователи могут привязать к своему аккаунту в мессенджере действующий тарифный план ChatGPT Plus или Pro, чтобы пользоваться ИИ-ботом прямо в сервисе Meta. Собственный чат-бот Meta на базе нейросети также доступен в приложении.

Услуга пока доступна только для жителей США, продолжительность разговора ограничена 15 минутами в месяц.

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