Roborock представил робота-пылесоса с выдвижной механической рукой

В преддверии CES 2025 компания Roborock представила робота-пылесоса с необычной конструкцией. Модель под названием Saros Z70, помимо стандартных щеток и фильтров, имеет механическую руку OmniGrip 1.0 для подбора мелких предметов, разбросанных на полу. Робот-пылесос может обнаружить и поднять такие вещи, как носки, салфетки и небольшие полотенца, весом до 300 гр.

Внешне Roborock Saros Z70 выглядит также, как и большинство других роботов-пылесосов. В верхней части его корпуса установлен люк, за которым скрывается выдвижная рука-манипулятор со светодиодной подсветкой. Обновленная система навигации и распознавания препятствий StarSight Autonomous System 2.0 позволяет роботу избежать столкновений с другими объектами. Система StarSight использует 3D-датчики, RGB-камеры и машинное обучение для навигации и идентификации до 108 различных объектов. Сценарий обращения с теми или иными предметами пользователь может задать в мобильном приложении.

В качестве меры безопасности все встроенные функции для OmniGrip 1.0 отключены по умолчанию до тех пор, пока владелец сам не активирует их. Рука-манипулятор имеет сравнительно небольшую силу захвата, чтобы случайно не навредить домашним питомцам. Кроме того, предусмотрена функция защиты от детей, а на корпусе устройства есть кнопка аварийной остановки.

Saros Z70 отличается высокой мощностью всасывания (22 000 Па), двойной системой защиты от спутывания, а также двойными вращающимися швабрами, которые могут подниматься на 2,2 см, чтобы не задевать ковры, и автоматически отсоединяться на базе, когда мойка не требуется. Высота робота составляет менее 8 см, что позволяет ему проникать под низкую мебель, также он оснащен шасси AdaptLift для преодоления порогов и ковров. В комплекте с роботом идет многофункциональная станция Multifunctional Dock 4.0 для зарядки, автоматической очистки, пополнения и слива воды, а также чистки щеток.

Roborock Saros Z70 поступит в продажу до июня 2025 года, а цена будет объявлена позже. Ожидаемая стоимость — от $1600.