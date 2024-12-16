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17 декабря, 2024
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Представлен недорогой планшет Honor Tablet V9

Honor Tablet V9

Кроме игрового смартфона Honor GT сегодня был представлен планшет среднего уровня Honor Tablet V9, выполненный в тонком металлическом корпусе. Устройство получило неплохие характеристики при доступной цене.

Honor Tablet V9

Honor Tablet V9 оснащен 11,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2,8К (2800 x 1840 пикселей, 291 ppi,10 бит) и частотой обновления 144 Hz. Экран имеет антибликовое покрытие. Планшет сертифицирован по стандарту iMAX Enhanced, гарантируя высокое качество изображения для мультимедиа. Устройство построено на базе 4-нм процессора MediaTek Dimensity 8350 Extreme Edition, объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, емкость накопителя – 256 или 512 Gb.

Аккумулятор на 10100 мАч обеспечивает длительное время работы, поддерживается зарядка на 66 Вт. Основная камера на 13 Мп (f/2.0, автофокус), селфи-камера разрешением 8 Мп (f/2.0, фиксированный фокус). Есть поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 LE, GPS и 8 динамиков. Слотов для SIM и карт памяти нет. Используется Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0. Габариты составляют 259,1 x 176,1 x 6,1 мм, вес — 475 гр. Поддерживается функция Honor Free Window, которая обеспечивает многозадачность, а также Trust Ring для безопасного и удобного обмена файлами между устройствами. Заявлена возможность работы со стилусом Honor Magic Pencil 3 и магнитной клавиатурой.

На выбор покупателей доступны белая, серая и фиолетовая расцветки корпуса. Honor Tablet V9 предлагается в нескольких вариантах памяти: 8/128 Gb — $275, 8/256 Gb — $300, 12/256 Gb — $345, 12/512 Gb — $385.

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