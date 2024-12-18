Экологичные решения Pure Storage на стенде Fominov Consulting на COP29

С 11 по 22 ноября 2024 года в Баку проходила 29-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Гостями нашей страны в эти дни стали тысячи представителей организаций и компаний из десятков государств мира. И сегодня нет никаких сомнений, что Климатическая конференция ООН запомнится как очередное успешное мероприятие, организованное Азербайджаном.

Основной площадкой разворачивавшихся на COP29 событий стала «Зеленая зона» (Green Zone), площадь которой составила 37 500 квадратных метров. Здесь были размещены 56 павильонов, а также стенды местных и иностранных компаний и организаций, представлявших государственный сектор. «Зеленая зона» стала центром для интересных дискуссий, панелей и демонстраций, знакомящих гостей форума как с текущими инновациями, так и с перспективными разработками в сфере борьбы с изменением климата. Эта площадка также способствовала развитию сотрудничества, выступая в качестве пространства для объединения государственных субъектов и частного сектора, правительств, уполномоченных органов ООН, межправительственных организаций, неправительственных организаций, академических кругов, деятелей искусства и гражданского общества вокруг общих целей в области климата.

Единственной локальной IT-компанией, представленной на стенде B14 в «Зеленой зоне» COP29, был системный интегратор Fominov Consulting. Следует отметить, что на фоне удивленных взглядов многих гостей конференции, это участие было вполне обоснованным и посвящено энергоэффективным решениям в области устойчивого хранения данных американской корпорации Pure Storage, которая, в свою очередь, является бизнес-партнером Fominov Consulting на территории Азербайджана. Работу этого тандема на COP29 вполне можно было сравнить с тем, как представляют свои решения крупные компании в рамках глобальных технологических выставок и конференций, вроде CES или MWC. На их совместном стенде несколько раз в день проводились презентации инновативных решений для посетителей, среди которых по окончанию разыгрывались призы за активное участие, а в конце дня все слушатели получали шанс стать победителем лотереи.

«Инновации и эффективность — главные цели нашей компании, — отметил в интервью СМИ генеральный директор Fominov Consulting Юрий Фоминов. — Это основные факторы, которые обеспечивают достижение наилучшего уровня удовлетворенности клиентов и динамику устойчивого развития бизнеса. Мы также развиваем сотрудничество с компанией Pure Storage, предлагающей энергоэффективные решения на рынке систем хранения данных. Именно эти решения мы представляем с нашим ведущим партнером на COP29 и надеемся, что они привлекут внимание гостей конференции своими технологиями, идущими в ногу с климатической повесткой».

Помимо специалистов Fominov Consulting, участие в работе на стенде принимали также представители Pure Storage: Вице-президент компании в регионах CEE и META Омар Акар (Omar Akar), Региональный менеджер Чичек Баюлкен (Cicek Bayulken), Руководитель направления по работе с ключевыми заказчиками в регионе СНГ Сергей Мышелов и Технический руководитель в регионе СНГ Александр Кузьмин.

«Организация COP29 была реализована на высшем уровне, — сказал Омар Акар в одном из своих интервью на конференции. — Я думаю, что сегодня тема устойчивого развития лежит в основе бизнеса практически всех компаний. Мы стремимся к достижению нулевого уровня выбросов CO2 к 2040 году, и сегодня вплотную работаем над портфелем решений, который поможет нашим заказчикам достичь таких показателей. Особенно это надо учитывать на фоне того, что сейчас центры обработки данных испытывают огромные потребности в энергопотреблении и пространстве для хранения растущих объемов данных. На COP29 мы прежде всего для того, чтобы помочь Азербайджану и всем странам региона более эффективно и результативно управлять своими данными, снижая потребление энергии и выбросы CO2 на пути к поставленным целям устойчивого развития».

Одно из представленных на COP29 решений касалось «зеленой» платформы для хранения данных Evergreen. Инновационный взгляд Evergreen от Pure Storage заключается в особом подходе к управлению емкостью хранилища, позволяющем избежать дополнительных затрат на замену оборудования и связанных с этим плановых простоев. Таким образом, Pure Storage не только гарантирует уровень доступности 99,9999%, но и помогает оптимизировать использование ресурсов и обеспечивает буфер против устаревания технологий. Эта платформа, в частности, позволяет компании 10-й год подряд занимать позицию лидера в отчетах аналитического агентства Gartner по первичным системам хранения данных и 3-й год подряд — по хранилищам с файловым и объектным доступом.

«Вслед за введением оценки устойчивости Pure1 компания Pure Storage выпустила первую и единственную гарантию энергоэффективности на рынке корпоративных систем хранения данных как услуги: соглашение Evergreen//One Energy Efficiency SLA, позволяющее заказчикам измерять максимальное количество фактических ватт на один тебибайт (TiB). Кроме того, благодаря линейке продуктов FlashArray заказчики Pure Storage могут получить до 85% экономии энергии и выбросов по сравнению с конкурирующими продуктами на базе флэш-памяти, что следует из последнего ESG-анализа, проведенного независимой третьей стороной», — отмечается в отчете Gartner. Это резкое снижение означает не только меньшее потребление энергии, но и меньшее воздействие на природные ресурсы, поскольку массивам Pure Storage для работы требуется на 80-85% меньше воды, а также гораздо меньше места для установки в центре обработки данных, чем у конкурирующих решений

Также следует добавить, что среда управления хранилищем на базе искусственного интеллекта Pure1 постоянно оптимизируется, чтобы помочь заказчикам контролировать и максимизировать свою энергоэффективность. Благодаря оценке устойчивости, которая обеспечивает прозрачность работы флэш-устройств Pure Storage, она предоставляет клиентам полную прозрачность и анализ потребления энергии и экономии в режиме, близком к реальному времени. Согласитесь, что такие разработки как нельзя лучше соответствовали повестке COP29.

Экологические показатели компании, которая стремиться достичь нулевого показателя выбросов CO2 к 2040 году, сегодня являются одной из многих составляющих, согласно которым Pure Storage предлагает оптимальные решения для хранения данных, полностью отвечающие меняющимся бизнес-задачам.

В Азербайджане «зеленые» технологии Pure Storage уже активно используется. Одним из заказчиков, которые остановили свой выбор на данных решениях, стала компания Pasha Technology, деятельность которой заключается в предоставлении IТ-услуг, облачных вычислений, операций по кибербезопасности и услуг по управлению центрами обработки данных для дочерних компаний PASHA Holding.

Блестящая экспертиза сотрудников Fominov Consulting в области хранения данных позволила верно оценить потребности заказчика с точки зрения нынешнего объема данных, требуемой производительности и будущей масштабируемости данных. На основе своей глубокой оценки требований команда Fominov Consulting предложила решение от Pure Storage на базе массивов FlashArray-X и FlashArray-C. Практический опыт инженерного состава Fominov Consulting, а также знание решений Pure Storage и опыт по их имплементации в сложные IТ-среды обеспечили бесперебойную интеграцию, избежав простоев, в существующую облачную инфраструктуру заказчика с последующим плавным перераспределением рабочей нагрузки. Такой профессиональный подход позволил значительно сэкономить затраты на ресурсы, при этом обеспечив требуемую производительность и полную отказоустойчивость для инфраструктурных услуг PASHA Technology.

Компания Fominov Consulting — бизнес-партнер Pure Storage в Азербайджане.

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