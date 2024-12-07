Azercell провел тренинг на тему «Медиатехнологии: инновации и тренды» для журналистов

6 декабря, в профессиональный праздник работников связи и информационных технологий, Azercell организовал специализированный тренинг, направленный на повышение уровня цифровой грамотности журналистов. В рамках курса, проведенного международной тренинговой компанией, представители СМИ ознакомились с последними инновациями и трендами в области медиатехнологий.

Директор департамента Корпоративных и Маркетинговых Коммуникаций Azercell Сона Аббасова, открывшая мероприятие, подчеркнула важность цифровых знаний в современной журналистике. С.Аббасова отметила, что тренинг станет значимым вкладом в профессиональное развитие журналистов и поможет им адаптироваться к стремительно меняющемуся цифровому миру.

Первую часть тренинга провела заведующая кафедрой Стамбульского университета Истинье Шебнем Оздемир, ранее занимавшаяся исследованиями в сфере искусственного интеллекта в Массачусетском технологическом институте. Тренинг продолжился обсуждением возможностей использования искусственного интеллекта в журналистике, в рамках которого эксперт в области медиа турецкого агентства Anadolu Бюшра Бегчеканлы поделилась своим опытом.

В ходе тренинга участникам была предоставлена подробная информация о текущих тенденциях и технологиях, формирующих будущее СМИ. Темы включали создание контента с использованием искусственного интеллекта, методы борьбы с фейковыми новостями, риски манипуляции информацией и необходимость соблюдения этических стандартов в эпоху цифровых технологий.