StartUp Академия: TikTok открыл набор на образовательную программу для стартапов

Ведущая платформа для создания коротких видеороликов TikTok анонсировала набор на образовательную программу для стартапов TikTok StartUp Академия. В рамках Академии представители стартапов узнают, как достичь успеха на платформе и привлечь внимание сообщества к своему продукту. Финалисты TikTok StartUp Академии получат гранты на продвижение в TikTok — общий призовой фонд составляет 15.000 долларов.

TikTok стремится не только предоставлять пространство для творчества и получения новых знаний своему сообществу пользователей в Азербайджане, но и поддерживает развитие и рост локального бизнеса с помощью образовательных ресурсов, уникальных и инновационных инструментов для развития на платформе. Так, в этом году, наблюдая высокий интерес бизнеса в Азербайджане к платформе, TikTok анонсировал в стране запуск площадки TikTok For Business и начал работать с местными компаниями, помогая им освоить креативные и эффективные рекламные форматы и инструменты. Теперь компании самых разных масштабов и индустрий в Азербайджане могут создавать органичный контент и решать свои бизнес-задачи на всех уровнях маркетинговой воронки. TikTok помогает брендам повышать знание о себе среди сообщества платформы, вовлекать и повышать лояльность пользователей, вдохновлять их на действия вне приложения, повышать конверсии и увеличивать продажи.

TikTok приглашает стартапы из Азербайджана к участию в TikTok StartUp Академии, организуемой в партнерстве с Агентством инноваций и цифрового развития Азербайджанской Республики, а также с крупнейшим международным технопарком IT-стартапов в Центральной Азии Astana Hub.

Для участия в программе стартапам нужно подать заявку по ссылке до 10 ноября. В заявке нужно рассказать о задачах, географии стартапа, а также о бизнес-целях, которые компания планирует достичь с помощью TikTok. Лучшие стартапы с самыми уникальными идеями, обоснованной бизнес-моделью и четким пониманием целей на платформе будут отобраны на финальный этап, который состоится 29 ноября в Астане. Финалистам предоставляется проживание и перелет.

В финале участники смогут пройти образовательный курс от экспертов Академии, а также побороться за призовой фонд, составляющий 15.000 долларов на продвижение в TikTok.

«В рамках TikTok StartUp Академии мы передадим предпринимателям уникальный опыт, который позволит им получить новые знания и достичь новых высот под менторством лучших экспертов TikTok и Astana Hub, а гранты для лучших участников позволят им реализовать свои смелые идеи» — прокомментировал Бариш Алданмаз, руководитель департамента Global Business Solutions, TikTok в Азербайджане, Турции, Центральной и Южной Азии.

К участию в Академии также приглашены стартапы из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

О TikTok

TikTok — это ведущее приложение для создания коротких видео. Наша миссия — вдохновлять людей на творчество и приносить им радость.