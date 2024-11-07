Большое событие – больше поводов для обмана: о каких мошеннических схемах стоит помнить в преддверии COP29?

Конференция ООН по климату, которая пройдет в Баку в ноябре 2024 года, привлекает внимание не только экспертов и государственных лидеров, но и мошенников, стремящихся воспользоваться высоким интересом к событию. Учитывая, что это международное мероприятие с важной экологической повесткой, мошенничество может принимать различные формы — от поддельных приглашений до ложных сборов за участие.

Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане, напомнил о самых распространенных схемах мошенничества, которые могут возникнуть на фоне конференции, и рассказал, как их распознать.

Фальшивые приглашения и аккредитация

Один из распространенных видов мошенничества — рассылка фальшивых приглашений от имени организаторов. Злоумышленники могут обращаться к целевой аудитории через электронную почту, предлагая принять участие в конференции и требуя оплату за аккредитацию или регистрационные взносы.

Как обезопаситься: Официальные приглашения на мероприятия ООН не требуют предварительных взносов за участие. Проверяйте любые электронные письма и предложения, обращая внимание на домены отправителей и уточняя информацию на официальном сайте ООН.

Ложные регистрационные взносы и скрытые сборы

Мошенники могут утверждать, что для доступа к конференции необходимо оплатить «регистрационные сборы» или «взносы за пропуск». Эти суммы варьируются, и оплата требует ввода личных данных или реквизитов карт, что подвергает риску финансовую безопасность жертвы.

Как обезопаситься: Проверьте информацию на официальных ресурсах ООН и их партнеров. В большинстве случаев такие мероприятия открыты для участников, аккредитованных заранее, и взносы указываются только на официальных платформах.

Фальшивые сайты и поддельные страницы мероприятий

Некоторые мошенники создают сайты, внешне похожие на официальные страницы ООН. Эти поддельные ресурсы используются для сбора личных данных и данных кредитных карт посетителей.

Как обезопаситься: Всегда проверяйте URL-адрес. Официальные сайты ООН используют домен un.org или поддомены, связанные с конкретной организацией или мероприятием. Подозрительные домены с небольшими ошибками в написании — признак мошенничества.

Мошенничество с бронированием проживания и трансфера

Участникам конференции может понадобиться жилье и трансфер. Этим могут воспользоваться мошенники, предлагая услуги бронирования через поддельные агентства или сайты, утверждающие, что они связаны с форумом. Иногда после оплаты оказывается, что услуги не существуют, или цены оказываются завышенными.

Как обезопаситься: Бронируйте проживание и транспорт только через официальные сайты или проверенные платформы. Если вам предлагают услуги от лица форума, перепроверьте эту информацию на официальном сайте мероприятия.

Фишинговые атаки и сбор личных данных

Фишинговые письма — одна из самых опасных форм мошенничества. В преддверии форума злоумышленники могут рассылать электронные письма с просьбой подтвердить личные данные или пройти опрос, чтобы «обеспечить» участие в мероприятии. Такие письма могут выглядеть как официальные, но на самом деле предназначены для сбора личной информации.

Как обезопаситься: ООН и другие международные организации редко запрашивают конфиденциальную информацию по электронной почте. Проверяйте адрес отправителя, избегайте переходов по неизвестным ссылкам и не предоставляйте личные данные на подозрительных сайтах.

Поддельные сборы на благотворительность

Экологические и климатические форумы часто становятся поводом для сборов на благотворительность, и этим могут воспользоваться мошенники. Они могут организовывать фальшивые сборы на проекты, якобы связанные с климатическим саммитом или с целями ООН.

Как обезопаситься: Всегда проверяйте, связано ли мероприятие или проект с официальными инициативами. Официальные благотворительные проекты ООН или других организаций легко проверить через их сайты и страницы в социальных сетях.

Мошеннические предложения работы или стажировок

Форумы и саммиты привлекают специалистов со всего мира, и мошенники могут предлагать фиктивные вакансии или стажировки в структурах ООН, требуя оплату за «оформление» виз или «административные услуги».

Как обезопаситься: Официальные вакансии ООН и других международных организаций публикуются на их официальных сайтах. Если вам предлагают работу за оплату или требуют денег за оформление, это — вероятное мошенничество.

Продажа поддельных билетов на форум

Несмотря на то, что участие в таких форумах, как правило, осуществляется по приглашению, мошенники могут предлагать билеты на платной основе, утверждая, что они дают доступ к закрытым сессиям или мероприятиям.

Рекомендация: Обращайтесь к официальным источникам. ООН не продает билеты на такие мероприятия, и, если вас просят купить билет, это почти наверняка обман.

Как защитить себя на форумах ООН?