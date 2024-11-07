QNAP представляет NAS TS-433eU: четыре отсека и небольшая глубина для монтажа в стойку

Компания QNAP Systems, ведущий новатор в области вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, представила компактный NAS TS-433eU формата 1U для монтажа в стойку и четырьмя отсеками. Данное решение предлагает малому и среднему бизнесу, а также организациям с периферийными офисами доступное решение для хранения и резервного копирования. Благодаря элегантному дизайну 1U и глубине всего 292,3 мм TS-433eU легко помещается в средах с ограниченным пространством.

«TS-433eU предлагает больше, чем просто надежные возможности резервного копирования и восстановления. Его процессор с поддержкой NPU, подключение 2.5GbE и возможность расширения с помощью USB-накопителей безупречно и слаженно показывают себя в управлении фотографиями на базе искусственного интеллекта, приложениях контейнеров Docker и при развертывании систем видеонаблюдения, удовлетворяя разнообразные бизнес-потребности», — отмечает менеджер по продуктам QNAP Джерри Денг (Jerry Deng).

TS-433eU оснащен четырьмя 3,5-дюймовыми отсеками для дисков SATA 6 Гбит/с, что удовлетворяет бизнес-требованиям в области хранения, синхронизации и обмена файлами, а также обеспечивает защиту данных, повышая производительность компании. Он также поддерживает эффективное резервное копирование из различных источников, включая ПК, серверы, Google Workspace и Microsoft 365. Пользователи также могут включить удаленное резервное копирование на другой NAS или в облачное хранилище myQNAPcloud. Моментальные снимки обеспечивают комплексную защиту и восстановление данных, защищая от угроз программ-вымогателей. Кроме того, пользователи могут запускать контейнеры Docker на TS-433eU для развертывания различных микросервисов или настройки системы видеонаблюдения для защиты рабочей среды.

Основные характеристики TS-433eU:

Оптимизированное использование пространства: небольшая глубина позволяет легко разместить его в небольшом шкафу или настенной сетевой стойке. Идеально подходит для сред с ограниченным пространством, включая офисы, фабрики, серверные комнаты или комнаты наблюдения.

небольшая глубина позволяет легко разместить его в небольшом шкафу или настенной сетевой стойке. Идеально подходит для сред с ограниченным пространством, включая офисы, фабрики, серверные комнаты или комнаты наблюдения. Мощный, но энергоэффективный: оснащенный энергосберегающим четырехъядерным процессором ARM 64-бит Cortex-A55 2,0 ГГц и 4 ГБ оперативной памяти (без возможности расширения), TS-433eU обеспечивает стабильную работу системы и эффективную многозадачность. Он потребляет на 80% меньше энергии, чем типичные модели NAS на базе x

оснащенный энергосберегающим четырехъядерным процессором ARM 64-бит Cortex-A55 2,0 ГГц и 4 ГБ оперативной памяти (без возможности расширения), TS-433eU обеспечивает стабильную работу системы и эффективную многозадачность. Он потребляет на 80% меньше энергии, чем типичные модели NAS на базе x Встроенный NPU для ускорения ИИ: встроенный NPU ускоряет распознавание лиц и идентификацию объектов с помощью искусственного интеллекта в интеллектуальном альбоме QuMagie от QNAP, одновременно снижая нагрузку на центральный процессор.

встроенный NPU ускоряет распознавание лиц и идентификацию объектов с помощью искусственного интеллекта в интеллектуальном альбоме QuMagie от QNAP, одновременно снижая нагрузку на центральный процессор. Аппаратное шифрование AES: благодаря аппаратному ускорению шифрования AES процессор повышает производительность шифрования, обеспечивая защиту критически важных данных NAS, сохраняя при этом высокую производительность системы.

благодаря аппаратному ускорению шифрования AES процессор повышает производительность шифрования, обеспечивая защиту критически важных данных NAS, сохраняя при этом высокую производительность системы. 5GbE в стандартной комплектации: два порта 2.5GbE RJ45 облегчают высокоскоростную передачу данных, доступ к большим файлам и резервное копирование/восстановление. Включив многоканальный SMB или объединение портов, пользователи могут добиться отказоустойчивости подключения или повысить скорость передачи данных.

Гибкое расширение с помощью USB-накопителя: два порта USB2 Gen 1 (5 Гбит/с) Type-A. Пользователи могут подключить один USB JBOD TR-004U небольшой глубины 1U, чтобы увеличить общую емкость хранилища до 144 ТБ (используя жесткие диски емкостью 24 ТБ с конфигурацией RAID 5).

NAS TS-433eU уже доступен для заказа в Азербайджане через авторизированных дистрибуторов по следующим ценам (в AZN) на условиях MSRP: