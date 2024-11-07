QNAP представляет NAS TS-433eU: четыре отсека и небольшая глубина для монтажа в стойку

Компания QNAP Systems, ведущий новатор в области вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, представила компактный NAS TS-433eU формата 1U для монтажа в стойку и четырьмя отсеками. Данное решение предлагает малому и среднему бизнесу, а также организациям с периферийными офисами доступное решение для хранения и резервного копирования. Благодаря элегантному дизайну 1U и глубине всего 292,3 мм TS-433eU легко помещается в средах с ограниченным пространством.
«TS-433eU предлагает больше, чем просто надежные возможности резервного копирования и восстановления. Его процессор с поддержкой NPU, подключение 2.5GbE и возможность расширения с помощью USB-накопителей безупречно и слаженно показывают себя в управлении фотографиями на базе искусственного интеллекта, приложениях контейнеров Docker и при развертывании систем видеонаблюдения, удовлетворяя разнообразные бизнес-потребности», — отмечает менеджер по продуктам QNAP Джерри Денг (Jerry Deng).
TS-433eU оснащен четырьмя 3,5-дюймовыми отсеками для дисков SATA 6 Гбит/с, что удовлетворяет бизнес-требованиям в области хранения, синхронизации и обмена файлами, а также обеспечивает защиту данных, повышая производительность компании. Он также поддерживает эффективное резервное копирование из различных источников, включая ПК, серверы, Google Workspace и Microsoft 365. Пользователи также могут включить удаленное резервное копирование на другой NAS или в облачное хранилище myQNAPcloud. Моментальные снимки обеспечивают комплексную защиту и восстановление данных, защищая от угроз программ-вымогателей. Кроме того, пользователи могут запускать контейнеры Docker на TS-433eU для развертывания различных микросервисов или настройки системы видеонаблюдения для защиты рабочей среды.
Основные характеристики TS-433eU:
- Оптимизированное использование пространства: небольшая глубина позволяет легко разместить его в небольшом шкафу или настенной сетевой стойке. Идеально подходит для сред с ограниченным пространством, включая офисы, фабрики, серверные комнаты или комнаты наблюдения.
- Мощный, но энергоэффективный: оснащенный энергосберегающим четырехъядерным процессором ARM 64-бит Cortex-A55 2,0 ГГц и 4 ГБ оперативной памяти (без возможности расширения), TS-433eU обеспечивает стабильную работу системы и эффективную многозадачность. Он потребляет на 80% меньше энергии, чем типичные модели NAS на базе x
- Встроенный NPU для ускорения ИИ: встроенный NPU ускоряет распознавание лиц и идентификацию объектов с помощью искусственного интеллекта в интеллектуальном альбоме QuMagie от QNAP, одновременно снижая нагрузку на центральный процессор.
- Аппаратное шифрование AES: благодаря аппаратному ускорению шифрования AES процессор повышает производительность шифрования, обеспечивая защиту критически важных данных NAS, сохраняя при этом высокую производительность системы.
- 5GbE в стандартной комплектации: два порта 2.5GbE RJ45 облегчают высокоскоростную передачу данных, доступ к большим файлам и резервное копирование/восстановление. Включив многоканальный SMB или объединение портов, пользователи могут добиться отказоустойчивости подключения или повысить скорость передачи данных.
- Гибкое расширение с помощью USB-накопителя: два порта USB2 Gen 1 (5 Гбит/с) Type-A. Пользователи могут подключить один USB JBOD TR-004U небольшой глубины 1U, чтобы увеличить общую емкость хранилища до 144 ТБ (используя жесткие диски емкостью 24 ТБ с конфигурацией RAID 5).
NAS TS-433eU уже доступен для заказа в Азербайджане через авторизированных дистрибуторов по следующим ценам (в AZN) на условиях MSRP:
|TS-433eU with 3 year warranty
|1,099
|TS-433eU with 5 year warranty
|1,399
|QNAP NAS TS-433eU with 4 x Seagate 8TB HDD ST8000NM017B with 5 year warranty
|3,099
|QNAP NAS TS-433eU with 4 x Seagate 12TB HDD ST12000NM000J with 5 year warranty
|3,999