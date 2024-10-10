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10 октября, 2024
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В рамках «INMerge Innovation Summit» объявлено об учреждении Венчурного фонда с капиталом в 4 млн. долларов

INMerge Innovation Summit

В рамках проходящего в Баку «INMerge Innovation Summit» был подписан меморандум о взаимопонимании по созданию нового Венчурного фонда.

Меморандум был подписан председателем Агентства инноваций и цифрового развития Инарой Велиевой, представителем Trendyol в Азербайджане Ирем Йыландил, заместителем исполнительного директора Азербайджанской инвестиционной компании Ясином Джалиловым и генеральным директором Future Lab при PASHA Holding Фаррухом Алиевым.

Каждая из сторон выделяет по 1 млн. долларов для формирования капитала Венчурного фонда с целью внести вклад в экосистему стартапов Азербайджана. Кроме того, в рамках Венчурного фонда «InMerge» планируется осуществление инвестиций в стартапы стран Кавказа, Центральной Азии, Центральной и Восточной Европы, а также Ближнего Востока и Северной Африки.

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