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22 октября, 2024
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Techpro DC объявляет о подписании дистрибьюторского соглашения с CrowdStrike

CrowdStrike

Techpro DC, один из крупнейших широкопрофильных IТ-дистрибьюторов в странах Закавказья и Центральной Азии, сегодня объявил на GITEX GLOBAL 2024 о подписании дистрибьюторского соглашения с CrowdStrike для защиты регионального бизнеса с помощью решений ведущей компании по кибербезопасности на основе искусственного интеллекта.

Новое партнерство позволит Techpro DC предлагать своим клиентам и партнерам платформу кибербезопасности CrowdStrike Falcon® для консолидации поставщиков и предотвращения нарушений. Techpro DC будет продавать платформу Falcon по всей Центральной Азии и в своем регионе деятельности, включая Азербайджан, Грузию, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Это позволит удовлетворить разнообразные потребности предприятий и обеспечить их работу в безопасной, надежной IТ-среде, защищенной от современных киберугроз.

Штаб-квартира CrowdStrike располагается в США, а деятельность компании осуществляется по всему миру. Это одна из самых инновационных компаний в сфере безопасности во всем мире, предлагающая защиту на базе искусственного интеллекта в критически важных областях корпоративного риска — конечных точках и облачных рабочих нагрузках, средствах идентификации и данных.

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