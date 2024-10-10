«SIMA Token» возможно заказать онлайн

ООО «AzInTelecom«, функционирующее при Министерстве цифрового развития и транспорта, предоставило удобную возможность для граждан и предпринимателей заказывать «SIMA Token» онлайн. Теперь можно заказать «SIMA Token» в любое время, посетив www.sima.az.

Для заказа гражданам необходимо создать онлайн-запрос на сайте, указав информацию с удостоверения личности, секретный ответ, адрес доставки (ближайшее почтовое отделение) и контактную информацию. После добавления этой информации контракт на заказ подписывается с помощью «SİMA İmza.» Стоимость «SİMA Token» на срок 3 года для граждан составляет 18 AZN.

Предпринимателям также необходимо указать информацию с удостоверения личности, секретный ответ, ИНН, адрес доставки (ближайшее почтовое отделение) и контактную информацию для оформления заказа. После отправки информации контракт на заказ подписывается с «SİMA İmza.» Стоимость «SİMA Token» на срок 3 года для предпринимателей составляет 36 AZN.

Следует отметить, что ранее гражданам и предпринимателям приходилось посещать центры клиентского обслуживания для заказа «SİMA Token.» Теперь, заказывая «SİMA Token» онлайн, пользователи экономят время, избегая необходимости посещать офисы обслуживания клиентов и ожидать в очереди. После обработки заказа необходимо посетить выбранное почтовое отделение для получения «SİMA Token.»

Основные преимущества «SİMA Token» заключаются в распознаваемости, конфиденциальности, целостности и неопровержимости. Токен можно использовать во всех областях, где требуется электронная подпись, включая электронный налоговый портал, заявки на ипотечные кредиты, электронную судебную систему, мобильный нотариат, AMAS, банковские и финансовые услуги.

Для использования «SİMA Token» необходимо последовательно скачать и установить программное обеспечение для подписи, драйвер и центральный сертификат. После того как «SİMA Token» будет подключен к компьютеру, пользователи смогут подписывать любые документы в онлайн-режиме. Более подробную информацию о электронной подписи можно получить на сайте www.sima.az или связавшись с контактным центром по номеру «157.»