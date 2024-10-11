SAP расширяет возможности помощника Joule элементами совместной работы для ускорения революции в области ИИ для предприятий

Компания SAP SE представила революционные инновации в области искусственного интеллекта в основе технологий, обеспечивающих 87 % мировой коммерции, поставив своего генеративного ИИ-помощника Joule в центр нового подхода к ведению бизнеса.

На ежегодной конференции SAP TechEd компания SAP объявила о новых мощных возможностях, дополняющих и расширяющих Joule, среди которых агенты искусственного интеллекта, наделенные специальными навыками для выполнения сложных междисциплинарных задач. Среди других представленных инноваций — SAP Knowledge Graph, решение нового поколения, которое поможет разработчикам раскрыть всю ценность данных SAP, соединив их с богатым бизнес-контекстом, а также новые инструменты для продолжения внедрения инноваций в области ИИ для бизнеса.

«Инновации SAP приводят к реальным результатам, и сегодняшние достижения помогают клиентам использовать силу искусственного интеллекта, данных и новых решений для разработки, способствуя росту бизнеса », — сказал Мухаммад Алам, член правления SAP SE, руководитель направления SAP Product Engineering. «Опираясь на непревзойденный опыт SAP в области бизнеса и технологий, инновации в области искусственного интеллекта, которые мы анонсируем на TechEd, создают новое партнерство между человеком и искусственным интеллектом, преобразуя ландшафт современного бизнеса».

Расширение возможностей Joule

Накануне своего первого дня рождения Joule знаменует собой переломный момент в ведении бизнеса. SAP представляет агентов искусственного интеллекта для совместной работы с помощником, действительно говорящим на языке бизнеса, расширяет возможности Joule для поддержки 80 % наиболее часто используемых бизнес-задач SAP и более глубоко внедряет Joule в портфель компании.

Многоагентные системы развертывают специализированных агентов ИИ для решения конкретных задач и обеспечивают их взаимодействие в сложных бизнес-процессах, адаптируя свои стратегии для достижения общих целей. SAP наполняет Joule множеством ИИ-агентов, которые объединят свой уникальный опыт в различных бизнес-функциях для совместной работы над сложными рабочими процессами. Эти агенты искусственного интеллекта повышают производительность, устраняя разрозненность и позволяя специалистам сосредоточиться на тех направлениях, в которых наиболее эффективна человеческая изобретательность.

Два практических примера, представленных на TechEd, демонстрируют преобразующие возможности агентов:

В примере управления спорами автономные агенты искусственного интеллекта анализируют и разрешают возникающие спорные ситуации, включая некорректные и отсутствующие счета, незачисленные, отклоненные или дублирующиеся платежи.

В примере финансового учета автономные агенты искусственного интеллекта оптимизируют ключевые финансовые процессы, автоматизируя оплату счетов, обработку счетов-фактур и обновление бухгалтерских книг, быстро устраняя несоответствия и ошибки.

Использование потенциала данных

Инновации SAP в области искусственного интеллекта также опираются на опыт компании в области бизнес-данных. Новое решение SAP Knowledge Graph будет доступно через SAP Datasphere и Joule в 1 квартале 2025 года и обеспечит пользователям более глубокое понимание бизнеса за счет бесшовного сопоставления взаимосвязей и контекста в обширном ландшафте данных SAP. Это позволит организациям принимать более эффективные решения на основе своих данных. Решение предлагает готовые к использованию взаимосвязи между бизнес-субъектами, такими как заказы на поставку, счета-фактуры и заказчики, и значительно снижает сложность ручного моделирования данных. SAP Knowledge Graph использует специфическую для SAP бизнес-семантику, что уменьшает риск получения неточных или нерелевантных результатов. Это также облегчает организациям создание интеллектуальных приложений и более эффективное использование генеративного искусственного интеллекта.

Расширение возможностей разработчиков

Компания SAP также представила целый ряд инноваций для разработчиков, которые продолжат развивать инновации в области искусственного интеллекта для бизнеса. Новые возможности разработчиков генеративного искусственного интеллекта, такие как объяснение кода и поиск документации в SAP Build, платформе компании для расширения своих решений, сократят время разработки для Java и JavaScript разработчиков. В SAP Build также добавляется функция Extensibility Wizard, которая позволит разработчикам получать доступ к SAP Build непосредственно из SAP S/4HANA Cloud Public Edition, упрощая процесс расширения. В то же время разработчики ABAP и команды по внедрению получат беспрепятственный доступ к инструментам разработки ABAP Cloud из SAP Build.

В заключение компания SAP объявила, что уже выполнила свое обещание повысить квалификацию 2 миллионов человек по всему миру к 2025 году. Благодаря своим возможностям обучения компания сократила разрыв в цифровых навыках в мире за счет ролевых сертификаций, бесплатных учебных материалов, практического обучения разработчиков и многого другого. SAP продолжает расширять свой растущий портфель программ обучения, связанных с ИИ, включая курсы по генеративному ИИ, этике ИИ и передовым инструментам и платформам SAP для ИИ.