Развитие облачных технологий в регионе

Я хотел бы поделиться с вами статьей об облачных технологиях. В этой статье я расскажу о внедрении облачных технологий в Азербайджане и странах Центральной Азии, их влиянии на стратегию цифровой трансформации, переходе и развитии этих технологий в «зеленой экономике».

Облачные технологии стремительно развивались в последние годы и произвели революцию в сфере информационных технологий. Предоставление данных, приложений и услуг через Интернет обслуживает широкую аудиторию, от индивидуальных пользователей до крупных предприятий, делая работу организаций более эффективной и экономически выгодной. Повышение безопасности данных обеспечивает эффективное использование ресурсов и позволяет клиентам получать доступ к своим данным из любого места и в любое время. Все это — важные элементы инициатив по цифровой трансформации.

Цифровая трансформация и переход к «зеленой экономике» в Азербайджане и странах Центральной Азии еще больше ускоряют применение облачных технологий. В результате сотрудничества между государственным и частным сектором в этой области было предпринято ряд позитивных шагов. Саммит COP29 является большим примером и важен с точки зрения демонстрации инициатив Азербайджана по цифровой трансформации и устойчивости с инновационными решениями «зеленой» экономики, включая охрану природы. Здесь использование облаков демонстрирует свой эффект и способствует сокращению выбросов углекислого газа.

Процесс цифровой трансформации уже идет во всех секторах экономики. Многие банки начали использовать облачные технологии для оптимизации обслуживания клиентов и операций. Это помогает им повысить безопасность, скорость работы, стратегия “Go-market” и удовлетворенность клиентов.

Предоставляя облачные услуги, телекоммуникационные компании вводят новые сервисы для клиентов с более широким портфелем услуг. Это также позволяет более эффективно управлять сетевыми услугами.

Во время пандемии COVID-19 платформы онлайн-образования стремительно развивались благодаря облачным технологиям. Это позволило студентам обучаться дистанционно и иметь легкий доступ к образовательным ресурсам.

Несколько технологических стартапов в Азербайджане предоставляют облачные услуги. Эти стартапы обслуживают широкую клиентскую базу — от индивидуальных пользователей до малых и средних предприятий.

Наряду с внедрением облачных технологий на первый план выходят вопросы безопасности и управления данными. Доверяя свою кибербезопасность облачным провайдерам, различные компании получают более качественные и профессиональные услуги, при этом значительно экономя свой бюджет.

Теперь давайте посмотрим на внедрение облачных технологий в странах Центральной Азии. С 2024 года облачные сервисы в Центральной Азии будут расти благодаря увеличению числа инициатив по цифровой трансформации в регионе. Конечно здесь конкретные цифры зависят от страны и источника.

Казахстан: По оценкам разных источников в 2030 году объем рынка облачных услуг достигнет примерно 200 миллионов долларов США, что отражает активный рост, вызванный усилиями по оцифровке как в государственном, так и в частном секторе. Ожидается, что около 60 % предприятий будут использовать облачные услуги, особенно в финансовом, телекоммуникационном и государственном секторах.

Узбекистан: По прогнозам, к 2030 году рынок облачных услуг вырастет почти до 130 миллионов долларов США, чему способствуют усилия правительства по укреплению цифровой инфраструктуры. Ожидается, что около 50 % предприятий будут внедрять облачные решения, особенно в сфере электронного правительства и электронной коммерции.

Кыргызстан: Рынок облачных услуг оценивается примерно в 30 миллионов долларов в 2030 году. Внедрение облачных технологий происходит медленнее, чем в соседних странах, однако интерес к ним растет. Ожидается, что около 30 % предприятий будут использовать облачные сервисы, в основном в сфере ИТ и телекоммуникаций.

Таджикистан: По прогнозам, рынок облачных услуг достигнет 25 миллионов долларов к 2030 году. Развитие инфраструктуры остается приоритетом. Уровень использования облачных технологий составляет около 20 % и имеет потенциал для роста по мере улучшения доступа к интернету.

Туркменистан: Рынок остается относительно небольшим и оценивается в 15 миллионов долларов в 2030 году. Ограниченная интернет-инфраструктура сдерживает рост, однако инвестиции продолжаются. Облачные сервисы используют около 10 % предприятий, в основном в государственных и правительственных компаниях.

Азербайджан добился значительных успехов в области развития и внедрения облачных сервисов благодаря инициативам по цифровой трансформации, государственной поддержке и развивающемуся ИТ-сектору. По прогнозам, к 2030 году объем рынка облачных услуг достигнет примерно 100 миллионов долларов. Это отражает значительный рост, вызванный растущими инициативами по цифровой трансформации в различных секторах, включая финансы, здравохранение,телекоммуникации и образование. Внедрение облачных технологий в Азербайджане играет важную роль в ускорении цифровой трансформации страны, предоставлении современных услуг и содействии диверсификации экономики.

Таким образом, если посмотреть на тенденции в регионе, то страны Центральной Азии все больше инвестируют в ИКТ-инфраструктуру для поддержки облачных сервисов. Государственные инициативы частного секстора и правительства продвигают программы и стратегии цифровой трансформации, которые включают в себя внедрение облачных вычислений. Ключевыми секторами, стимулирующими внедрение облачных вычислений, являются финансы, телекоммуникации, образование и электронное правительство.

Если рассматривать существующие проблемы, то инфраструктура, подключение к Интернету и качество инфраструктуры значительно отличаются в разных странах региона и влияют на внедрение облачных услуг. Нормативно-правовая среда в каждой стране имеет свои собственные правила, которые влияют на развертывание облачных сервисов и безопасность данных.

Рынок облачных услуг в Центральной Азии находится на восходящей траектории и имеет значительный потенциал роста в ближайшие годы. По мере того как страны будут уделять приоритетное внимание цифровой трансформации и модернизации своей ИКТ-инфраструктуры, ожидается, что внедрение облачных услуг будет расти и принесет пользу различным секторам экономики в регионе. Я продолжу делиться нашим опытом использования облачных технологий и их внедрения в разных странах.

Автор: Самир Нуриев