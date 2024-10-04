QNAP добавляет поддержку операционной системы QuTS hero для NAS TS-253E и TS-453E

Компания QNAP Systems, ведущий новатор в области вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, объявила о добавлении поддержки операционной системы NAS на базе ZFS QuTS hero для популярных моделей NAS TS-253E и TS-453E:

TS-253E-8G: 2 отсека для дисков, 8 ГБ ОЗУ — цена в Азербайджане на условиях MSRP 1049 AZN;

TS-453E-8G: 4 отсека для дисков, 8 ГБ ОЗУ — цена в Азербайджане на условиях MSRP 1349 AZN.

Серия TS-x53E, которая оснащена четырехъядерным процессором Intel Celeron J6412 (с возможностью разгон до 2,6 ГГц), будет доступна и будет поддерживаться QNAP до 2029 года).

TS-253E с двумя отсеками для дисков в настоящее время является единственной моделью QNAP NAS с наименьшим количеством отсеков, поддерживающей QuTS hero. Теперь небольшие организации также могут воспользоваться технологиями ZFS для оптимизации приложений, требующих максимальной надежности, например, обеспечения целостности данных с такими функциями, как самовосстановление и WORM (однократная запись, многократное чтение), моментальные снимки (до 65 536 версий) и встроенная дедупликация данных для максимальной эффективности хранения. Предприятия также могут развернуть план аварийного восстановления с нулевым RPO, используя SnapSync в реальном времени, что обеспечит синхронизацию данных в реальном времени между двумя NAS.

Следует отметить, что переключение между QTS 5.2.1 и QuTS hero h5.2.1 в настоящее время доступно только для моделей NAS TS-253E и TS-453E. О поддержка других моделей NAS будет объявлена позже. Пользователи должны создать резервную копию своих данных NAS на другом хранилище (например, другом QNAP NAS, в myQNAPcloud Storage или в другом облачном сервисе), а затем переключить операционную систему. Перейдите по этой ссылке, чтобы получить больше информации. Узнать, как можно переносить данные со старого QTS NAS на новый QTS NAS с несколькими начальными настройками, можно здесь.