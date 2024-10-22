Литературный вечер Azercell пройдет с участием известных деятелей культуры

Azercell продолжает вносить вклад в популяризацию литературной культуры в рамках инициативы «Книжный клуб». 25 октября компания организует литературный вечер, гостями которого станут писатель Джейхун Хидаятлы, чтец Хазар Сулейманлы и сценарист Азер Айдемир.

На вечере будут обсуждаться произведения, ставшие важной частью современной азербайджанской литературы, в том числе роман «Əqrəb» («Скорпион») и его экранизация — сериал «Əqrəb Mövsümü» («Сезон скорпиона»). Участники встречи смогут пообщаться с гостями и задать интересующие их вопросы.

Особую атмосферу вечера создадут члены «Книжного клуба» Azercell, которые прочтут отрывки из азербайджанских произведений, доступных на платформах Bookmate и Литрес.

Вечер пройдет в уютной обстановке кафе «Homy Brasserie». Для участия требуется предварительная регистрация по ссылке: https://forms.office.com/r/4BerPc1me6