Цифровое решение «SİMA İmza» удостоено международной награды

ООО «AzInTelekom», функционирующее при Министерстве цифрового развития и транспорта, удостоено международной награды от журнала «The Global Economics», издаваемого в Великобритании.

Мобильное приложение «SİMA İmza», разработанное ООО «AzInTelekom», было признано Лучшим приложением для биометрической цифровой подписи на основе голосования, проведенного cо стороны журнала. Награда будет вручена официальному представителю ООО «AzInTelekom» на церемонии, которая состоится в январе 2025 года в Объединённых Арабских Эмиратах.

Следует отметить, что «The Global Economics» — это финансовое издание и бизнес-журнал, основанный в Великобритании. Журнал проводит детальные исследования в области мирового бизнеса и финансов. С 2019 года в рамках программы «Global Economics» ежегодно определяются и награждаются компании с значительными достижениями в данных областях.

Мобильное приложение «SİMA İmza» было разработано в 2022 году. В 2024 году приложение «SİMA İmza» представило решение для юридических лиц, увеличив число партнеров до 60. Завершена интеграция с различными государственными порталами, банковскими и финансовыми учреждениями, а также частными организациями. В этом году количество загрузок приложения «SİMA İmza» превысило 2,5 миллиона. Используя единую систему авторизации «Digital Login» и цифровое решение «SİMA İmza», пользователи могут удаленно получить доступ к более чем 140 электронным услугам.