19-я Национальная Интернет-Премия Азербайджана NETTY2024 стартовала и приглашает к участию

10 октября началось проведение Национальной Интернет-премии Азербайджана NETTY2024.

Основанная в 2004 году премия NETTY ежегодно выявляет и награждает лучшие азербайджанские веб-сайты, приложения, социальные ресурсы и проводится в этом году в 19-й раз.

Прием заявок участников конкурса проводится на сайте netty.az и продолжится с 10 октября по 30 ноября 2024 года.

С 1 по 7 декабря пройдет голосование Экспертного совета и Виртуального жюри, формирующее список номинантов.

8 декабря для определения победителей из числа номинантов начнет свое голосование Академия NETTY. Победители будут определяться в каждом из направлений по заявленным основным номинациям.

Оценка участников осуществляется по следующим 3 критериям: идея, содержание, исполнение.

Регистрация заявок платная. С 10 по 14 октября действует льготный период оплаты.

В 2024 году в рамках NETTY будут оцениваться ресурсы среди сайтов, приложений и социальных страниц по следующим основным номинациям:

ГОСУДАРСТВО И ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО

БИЗНЕС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ФИНАНСЫ И БАНКИ

ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ И КОММЕРЦИЯ

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ

ЗДОРОВЬЕ, СПОРТ И ТУРИЗМ

ИНФОРМАЦИЯ И НОВОСТИ

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Победители NETTY2024 официально объявляются на торжественной церемонии награждения. На мероприятие приглашаются все номинанты конкурса. В ее ходе номинанты и победители конкурса получают дипломы и официальную награду NETTY, а также подарки от партнеров конкурса.

Узнать больше о конкурсе, а также подать заявку на участие можно по адресу netty.az

Премию в текущем году поддерживают:

Генеральный партнер – NAR.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов.

Официальными партнерами премии выступают: компания Epoint, Matrix Академия, компания SmartHost, компания Savalan, компания Renley.

Партнер по кибербезопасности: компания Cyberpoint

Информационные партнеры проекта: Infocity.tech, Tech.az, Sapunov Online, газета «Каспий», Baku.TV, Baku.ws

По вопросам партнерства с премией обращайтесь по адресу [email protected].