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23 сентября, 2024
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Все документы на «mygov» теперь доступны с «SİMA İmza»!

Цифровая подпись нового поколения «SİMA İmza», разработанная ООО «AzInTelecom», функционирующим при Министерстве цифрового развития и транспорта, теперь предоставляет доступ к мобильному приложению «mygov».

С помощью системы «digital.login» пользователи могут получить доступ к «mygov» и просматривать информацию от различных государственных учреждений на одной платформе. Сервис «mygov», представленный Агентством инноваций и цифрового развития, открывает доступ к более чем 40 видам цифровых данных, включая сведения о занятости, месте жительства, составе семьи, владении имуществом, дипломах, мобильных номерах, штрафах, доверенностях и многому другому. Также доступны такие документы, как удостоверение личности, свидетельства о браке, рождении и смерти. Данными цифровыми документами и информацией можно поделиться с помощью QR-кода или в формате PDF.

Кроме того, приложение позволяет пользователям контролировать, как учреждения используют их персональные данные. Платформа также предоставляет основные государственные услуги, необходимые во время ключевых жизненных событий, таких как заключение брака, рождение ребенка или смерть члена семьи.

Чтобы воспользоваться «SİMA İmza», нет необходимости обращаться в отдел клиентского обслуживания. Достаточно скачать приложение на свой смартфон. Использование приложения бесплатно. Для получения дополнительной информации о цифровой подписи нового поколения SİMA посетите сайт www.sima.az или свяжитесь с контактным центром по номеру «157».

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