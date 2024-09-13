Компания R.I.S.K. получила награду IBM в номинации The Best CAA Market Promotion

11 сентября 2024 года в Ташкенте прошел IBM Partner Ecosystem Summit, объединивший партнеров крупнейшего мирового производителя в регионе Центральной Азии и Азербайджана. Участие в мероприятие приняло более 140 гостей из стран региона. Среди гостей, приехавших на традиционное мероприятие IBM в Узбекистане, были директора компаний и технические директора, руководители технических и IT-отделов, IT-архитекторы, руководители отделов разработки, руководители проектов, разработчики, специалисты отделов продаж, менеджеры и другие ведущие специалисты компаний-участников.

Эксперты IBM представили корпоративные решения компании, а также познакомили костей с практическими примерами их использования в бизнесе. В рамках конференции IBM представила свою стратегию подхода к гибридным облакам и искусственному интеллекту. Компания предлагает гибкую, безопасную, открытую платформу для масштабирования решений для цифровой трансформации предприятия, позволяющую обеспечить целенаправленное построение архитектуры гибридного облака, организовать внедрение ИИ и аналитики на основе данных, автоматизировать процессы предприятия, а также обеспечить безопасность инфраструктуры.

Помимо официальной части мероприятия, в рамках IBM Partner Ecosystem Summit состоялось награждение партнеров в ряде номинаций. Компания R.I.S.K., которая номинировалась в четырех из них, была признана лучшей компанией в направлении The Best CAA Market Promotion от IBM за 2023 год. Награда была вручена представителю компании R.I.S.K. главой бизнеса IBM в странах Центральной Азии и Азербайджана Кириллом Корнильевым, который отметил высокую квалификацию специалистов R.I.S.K. и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество со своим партнером в Азербайджане, несколько лет подтверждающим высокий статус IBM Gold Business Partner. Особенно приятен тот факт, что компания R.I.S.K. стала единственным представителем Азербайджана, отмеченным наградой IBM.

Отметим, что IBM Partner Ecosystem Summit — это ежегодное мероприятие, которое подчеркивает ценность экосистемы бизнес-партнеров IBM, включающей тысячи компаний, от системных интеграторов до независимых поставщиков программного обеспечения.