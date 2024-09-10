IT-компания Horizon AS стала золотым партнером Veeam: лидер в области резервного копирования в Азербайджане

Компания Horizon AS с гордостью объявляет о присвоении ей статуса Gold Partner от Veeam — ведущего мирового разработчика решений для резервного копирования и восстановления данных. Этот престижный статус подтверждает высокий уровень экспертных знаний и технической компетенции нашей компании в области внедрения и поддержки решений Veeam, а также лидерство компании на рынке резервного копирования в регионе Баку и всего Азербайджана.

Veeam — выбор лидеров

Veeam — один из мировых лидеров в области управления данными и резервного копирования. Компания предлагает решения, которые обеспечивают надежную защиту данных, минимизируют риски потерь и быстро восстанавливают критически важную информацию. Эти технологии уже помогли тысячам организаций по всему миру защитить свои данные от кибератак, сбоев систем или других непредвиденных обстоятельств.

Для клиентов в Баку и Азербайджане решения Veeam играют ключевую роль в обеспечении непрерывности бизнес-процессов. Это особенно актуально для компаний, которые сталкиваются с увеличивающимся количеством кибератак и возрастающей сложностью IТ-инфраструктур. Внедрение технологий резервного копирования Veeam позволяет клиентам компании быть уверенными в сохранности своих данных и готовыми к любым вызовам.

Вклад Horizon AS в развитие резервного копирования в регионе

Как золотой партнер Veeam, Horizon AS оказывает значительное влияние на развитие решений для резервного копирования в Азербайджане. Компания активно работает с клиентами из различных отраслей — от финансовых учреждений до государственных организаций, предлагая им надежные и масштабируемые решения для защиты данных. Глубокое понимание местного рынка и специфики бизнеса в регионе позволяет Horizon AS адаптировать решения Veeam под уникальные потребности каждого клиента.

Один из ключевых аспектов работы Horizon AS — это предоставление полного спектра услуг: от начального анализа и планирования до внедрения и поддержки решений по резервному копированию. Сертифицированные инженеры компании работают в тесном сотрудничестве с клиентами, чтобы обеспечить максимальную защиту их данных и минимизировать риски.

Преимущества статуса Gold Partner для клиентов Horizon AS

Статус Gold Partner Veeam открывает для Horizon AS новые возможности и преимущества, которые напрямую влияют на клиентов. Этот статус подтверждает, что компания обладает не только необходимыми техническими знаниями, но и доступом к лучшим практикам и инструментам от Veeam. Это означает, что компания можем предлагать клиентам эксклюзивные решения, которые соответствуют последним мировым стандартам в области резервного копирования и восстановления данных.

Благодаря этому статусу Horizon AS имеет доступ к приоритетной поддержке от Veeam, что позволяет компании быстрее и эффективнее решать любые вопросы, связанные с внедрением и эксплуатацией решений. Кроме того, клиенты компании могут рассчитывать на специализированные программы и предложения, которые доступны только через партнеров со столь высоким статусом.

Будущее резервного копирования в Азербайджане

Рынок IТ-решений и кибербезопасности в Азербайджане продолжает расти, и вместе с ним возрастает потребность в надежных решениях для защиты данных. В условиях стремительного развития цифровой экономики обеспечение безопасности данных становится ключевым элементом успеха любой компании. В Horizon AS убеждены, что решения для резервного копирования от Veeam будут играть одну из главных ролей в этом процессе.

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