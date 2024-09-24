Компания Gulfstream Distribution провела в Баку Cyber Security Day

16 сентября один из крупнейших IT-дистрибьюторов на рынке Азербайджана Gulfstream Distribution провела масштабный форум, посвященный решениям в области кибербезопасности. Мероприятие, проходившее под названием Cyber Security Day в Baku Marriott Hotel Boulevard, собрало партнеров и заказчиков Gulfstream Distribution в нашей стране.

С приветственным словом к участникам конференции обратился менеджер направления решений Gulfstream Distribution Эмин Гасанов, который подчеркнул растущую роль партнеров в обеспечении высокого уровня кибербезопасности на предприятиях нашей страны. Далее менеджер по развитию бизнеса Gulfstream Distribution Эльхан Салимли познакомил гостей с нюансами партнерской программы дистрибьютора. Доклады о новейших решениях в области информационной безопасности прозвучали от представителей компаний Netwrix, Check Point, Citrix, Karmasis и Wallix.

Вице-президент по исследованиям в области безопасности Netwrix Дирк Шрейдер (Dirk Shrader) рассказал об единой стратегии информационной безопасности для данных, IТ-инфраструктуры, а также систем авторизации и управления доступом, которую обеспечивают решения этого вендора. В частности, было отмечено, что отчеты Netwrix предоставят компаниям всю необходимую информацию для внутренних и внешних аудитов информационной безопасности и безопасности данных.

Технический директор Karmasis Azerbaijan Мехти Мамедзаде познакомил участников мероприятия с продуктами компании, уверенно занимающей лидирующие позиции на рынке кибербезопасности Турции. В число решений вендора входят такие решения, как Infraskope SIEM++ — инструмент управления реестром, который контролирует операционные системы, сетевые устройства и приложения; Dataskope DAM — продукт, предназначенный как для аудита баз данных, так и для гарантии того, что уполномоченные лица будут проинформированы о событиях с помощью заранее определенных правил; Infraskope Screen Recorder — позволяющий централизованно регистрировать операции на критически важных серверах или рабочих станциях. Также докладчик отметил 100% поддержку азербайджанского языка в решениях этого вендора и наличие локальной команды.

После перерыва выступление инженера компании Check Point Берка Садыка (Berk Sadik) охватило тему использования искусственного интеллекта в решениях мирового лидера в области обеспечения кибербезопасности. Так, например, генеративный модуль Infinity AI Copilot на базе искусственного интеллекта экономит до 90% времени обслуживания задач по информационной безопасности, включая анализ событий, внедрение и устранение неполадок. Infinity AI Copilot оптимизирует управление политиками безопасности за счет администрирования, изменения и автоматического развертывания правил доступа и средств безопасности, адаптированных к политике каждого заказчика. Одной из ключевых особенностей нового решения является возможность обработки естественного языка, которая позволяет взаимодействовать с пользователями через чат на любом языке, способствуя эффективному общению и выполнению задач.

Менеджер по развитию бизнеса Wallix Музарт Сарсымбаев рассказал о нюансах использования привилегированного доступа с помощью систем PAM (Privileged Access Management). Решения Wallix позволяют внедрять надежную политику безопасности, соответствующую всем применимым технологическим и правовым требованиям, и тем самым снизить риски несоответствия стандартам и нормативам.

Завершилась официальная часть мероприятия выступлением инженера Citrix Артема Исаева, который рассказал о том, как вендор обеспечивает улучшение доступности и производительности бизнес-приложений на примере решения Citrix NetScaler. Этот продукт гарантирует равномерное распределение нагрузки между серверами, обеспечивает отказоустойчивость и оптимизирует работу с приложениями, сохраняя при этом высочайший уровень безопасности.