spot_img
12 сентября, 2024
ДомойТелекомСобытияБолее 150 000 трудовых контрактов подписано в цифровом формате с помощью SİMA...

Более 150 000 трудовых контрактов подписано в цифровом формате с помощью SİMA İmza!

В соответствии с изменениями, внесенными в Трудовой кодекс Указом Президента Азербайджанской Республики от 12 августа 2024 года, трудовые договоры и любые изменения в них обретают юридическую силу только после подписания с использованием электронной подписи.

Трудовые договоры подписываются на платформе «Трудовые отношения и занятость» в рамках централизованной электронной информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики с использованием цифровой подписи «SIMA», электронной подписи «SIMA Token» или «ASAN İmza».

Цифровая подпись SIMA предлагает пользователям самый простой и удобный способ подтверждения электронных трудовых договоров. Для этого не требуется посещение офиса или произведение оплаты. Чтобы активировать услугу онлайн, достаточно скачать приложение «SIMA İmza» на смартфон и пройти регистрацию.

Интеграция «SIMA İmza» в платформу «Трудовые отношения и занятость» значительно снизила необходимость посещения центров клиентского обслуживания, помогла избежать очередей и сэкономить время.

Согласно последним статистическим данным, за последнюю неделю с помощью «SIMA Signature» было подписано более 150 000 трудовых договоров. Ежедневно в приложении успешно регистрируются около 40 000 пользователей.

Для граждан, не использующих смартфоны, работодателям рекомендуется предложить альтернативные способы получения электронной подписи. В свою очередь, ООО «AzInTelecom» разрабатывает цифровое решение для таких случаев.

Следует отметить, что некоторые пользователи сталкиваются с трудностями при регистрации в приложении «SIMA Imza». Процедура регистрации осуществляется путем сравнения фотографии с удостоверения личности с биометрическими данными пользователя. Затруднения могут возникать в случае попадания света на экран устройства во время биометрической проверки, если лицо отображается нечетко, или при изменении внешности в результате эстетических операций.

Процесс включает использование биометрии и технологий искусственного интеллекта, что предотвращает возможность регистрации другим лицом.

Подробную информацию о процессе регистрации в приложении «SIMA Imza» можно найти в этом видео:

Также при биометрической регистрации рекомендуется обратить внимание на ключевые аспекты, представленные в следующем видеоматериале:

Вопросы по регистрации в приложении «SİMA İmza» можно направлять на страницы SİMA в социальных сетях или в контактный центр по номеру 157.

Все обращения рассматриваются в порядке очереди.

По вопросам, связанным с подсистемой «Трудовые отношения и занятость», функционирующей в рамках централизованной электронной информационной системы Министерства труда и социальной защиты, рекомендуется обращаться в контактный центр DOST по номеру 142.

Предыдущая статья
Sony kompakt smartfonların istehsalını dayandırır
Следующая статья
realme P2 Pro Snapdragon 7s Gen 2 və 12 GB RAM alacaq
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,011ФанатыМне нравится
1,011ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
712ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»