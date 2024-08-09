В ChatGPT стал доступен бесплатный генератор изображений

Через ChatGPT теперь можно бесплатно генерировать изображения с помощью модели DALL-E 3. Ранее эта возможность была доступна только платным пользователям ChatGPT Plus. Есть ограничение — не более двух изображений в сутки.

Основное преимущество DALL-E 3 внутри ChatGPT является способность чат-бота формулировать подсказки для создания изображений, что упрощает процесс генерации. Пользователю достаточно придумать короткое описание картинки, а ИИ допишет более полное задание для DALL-E 3.

We’re rolling out the ability for ChatGPT Free users to create up to two images per day with DALL·E 3. Just ask ChatGPT to create an image for a slide deck, personalize a card for a friend, or show you what something looks like. pic.twitter.com/3csFTscA5I — OpenAI (@OpenAI) August 8, 2024

Одним из ключевых улучшений DALL-E 3 стало то, что ChatGPT может выдавать подсказку для создания изображения, что должно упростить генерацию. Достаточно придумать короткое описание картинки, а ИИ допишет более полное задание для DALL-E 3. Инструмент поддерживает текстовые подсказки на более чем 100 языках.

По сравнению с предшественницей DALL-E 3 способна генерировать визуально яркие изображения и надежно отображать сложные детали, включая текст, руки и лица.

Обновление развертывается постепенно и вскоре будет доступно всем пользователям.