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9 августа, 2024
ДомойAI / MLВ ChatGPT стал доступен бесплатный генератор изображений

В ChatGPT стал доступен бесплатный генератор изображений

ChatGPT DALL-E 3

Через ChatGPT теперь можно бесплатно генерировать изображения с помощью модели DALL-E 3. Ранее эта возможность была доступна только платным пользователям ChatGPT Plus. Есть ограничение — не более двух изображений в сутки.

Основное преимущество DALL-E 3 внутри ChatGPT является способность чат-бота формулировать подсказки для создания изображений, что упрощает процесс генерации. Пользователю достаточно придумать короткое описание картинки, а ИИ допишет более полное задание для DALL-E 3.

Одним из ключевых улучшений DALL-E 3 стало то, что ChatGPT может выдавать подсказку для создания изображения, что должно упростить генерацию. Достаточно придумать короткое описание картинки, а ИИ допишет более полное задание для DALL-E 3. Инструмент поддерживает текстовые подсказки на более чем 100 языках.

По сравнению с предшественницей DALL-E 3 способна генерировать визуально яркие изображения и надежно отображать сложные детали, включая текст, руки и лица.

Обновление развертывается постепенно и вскоре будет доступно всем пользователям.

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