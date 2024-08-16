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17 августа, 2024
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На Windows появится аналог AirDrop для обмена файлами между ПК и Android-смартфоном

Windows

Компания Microsoft добавила в операционную систему Windows функцию быстрого обмена файлами между ПК и Android-устройствами пользователя. Об этом сообщается на сайте техподдержки. Функция напоминает AirDrop из экосистемы устройств компании Apple. На данное время сервис тестируется участниками программы предварительной оценки на канале Release Preview.

Инструмент передачи файлов работает через приложение Phone Link. После синхронизации устройств необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по файлу, который нужно отправить на смартфон, и выбрать опцию «Поделиться» через Phone Link. На смартфоне не нужно давать дополнительное разрешение на прием данных с компьютера.

Передавать файлы между ПК и Android-смартфоном можно при наличии Windows 10 с обновлениями от мая 2019 года или более поздней версии, а также Windows 11. У пользователя должно быть мобильное устройство с Android 9.0 или новее, а также приложение Link to Windows 1.24032.518.0 или более поздней версии. На компьютере должно быть установлено приложение Phone Link 1.24032.156.0 или более поздней версии.

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