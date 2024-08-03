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3 августа, 2024
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«Книжный клуб» Azercell в Гяндже!

Azercell

Компания «Azercell Telekom» начала свои визиты в регионы страны в рамках проекта «Книжный клуб». Очередное образовательное мероприятие было проведено для воспитанников детского дома № 4 города Гянджи, действующего при Агентстве социальных услуг. Специально организованная программа способствовала формированию у детей культуры чтения, развитию речи и творческих способностей, а также повышению интереса к образованию в целом.

Воспитанники детского дома ознакомились с ярчайшими образцами азербайджанской детской литературы и приняли участие в увлекательных дискуссиях. По окончании мероприятия дети получили подарки от Azercell.

Проект «Книжный клуб» предусматривает серию мероприятий как для детей, так и для взрослых. Отметим, что первое мероприятие в рамках проекта было организованно 1 июня в Международный день защиты детей для воспитанников детского дома №3.

Компания Azercell, придающая особое значение инициативам и проектам, направленным на сохранение культурного наследия, продолжит свою деятельность в этом направлении.

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