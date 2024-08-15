«Chain Reaction 2024» в Баку пройдет при поддержке Binance

Компания FARI Solutions, которая является организатором конференции «Chain Reaction 2024» в Баку с 10 по 11 сентября 2024 года, с радостью сообщает, что мероприятие пройдет при всесторонней поддержке ведущей блокчейн-экосистемы и крупнейшей в мире криптовалютной биржей Binance. Напомним, что «Chain Reaction 2024» призвана объединить межотраслевых лидеров для обсуждения таких тем, как Web 3.0, искусственный интеллект, блокчейн, финтех и криптовалюты.

На конференции выступят глобальный директор по маркетингу Binance Рэйчел Конлан (Rachel Conlan) и глобальный руководитель региональных рынков Binance Вишал Сачиндран (Vishal Sacheendran). К ним присоединятся министры и правительственные чиновники, такие как председатель Агентства инноваций и цифрового развития (IDDA) Инара Валиева, исполнительный директор Центра 4-й промышленной революции (C4IR) в Азербайджане Фариз Джафаров, заместитель директора Управления по инновациям и цифровизации финансового рынка Лихтенштейна Анжелика Лайр (Dr. Angelika Layr), а также представители компаний Barings, Vodafone, Syz Group, Beincrypto, Jadwa Investment, Dow Jones, EY, Deloitte и многих других.

Проведение «Chain Reaction 2024» совпадает с энергичной атмосферой Гран-при Азербайджана Формулы-1, гарантируя непревзойденную известность и вовлеченность. Партнеры получат уникальную платформу для демонстрации своих брендов разнообразной аудитории, в то время как участники получат эксклюзивный доступ к пионерам отрасли и захватывающим практическим семинарам.

Организаторы призывают энтузиастов технологий, криптоинноваторов и новичков отрасли воспользоваться этой беспрецедентной возможностью. Погрузитесь в определяющие рынок дискуссии, пообщайтесь с визионерами и изучите разработки, которые формируют цифровую экономику будущего. Ощутите преобразующие концепции, связанные с криптовалютами, разработкой Web3 и токенизированными активами. Примите участие в критических дискуссиях об устойчивости и развивающемся будущем протоколов консенсуса, таких как доказательство работы Bitcoin.

Посетите https://www.chainreaction.farisolutions.com/ для получения дополнительной информации и регистрации!