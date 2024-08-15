«Bakcell» представляет дебетовую карту с самой широкой партнерской сетью

Bakcell, крупнейший частный мобильный оператор страны, запускает свою первую дебетовую карту — Bakcell Card. Bakcell Card была создана в сотрудничестве с ведущим банком страны, Kapital Bank, и обладает самой широкой сетью партнёров среди дебетовых карт.

Каковы преимущества «Bakcell Card»?

С «Bakcell Card» абоненты смогут получать до 30% кэшбэка в магазинах-партнёрах. Карта предоставляется бесплатно, и комиссии за переводы и снятие наличных не взимаются. Владельцы карт также смогут воспользоваться специальными акциями «Bakcell» и преимуществами «Ulduzum Premium». Кроме того, при пополнении баланса номера через приложение «Bakcell» абоненты будут получать специальные бонусы в виде дополнительного интернет-пакета данных.

Как получить «Bakcell Card»?

«Bakcell Card» можно легко заказать в трёх валютах: AZN, USD, и EUR через приложение «Bakcell». Дебетовая карта доступна как в цифровом, так и в физическом формате. При заказе физической карты её можно доставить на указанный клиентом адрес или получить в указанном филиале Капитал Банка. Все абоненты с активным номером «Bakcell» могут бесплатно заказать «Bakcell Card».

Чтобы заказать «Bakcell Card» через приложение «Bakcell», перейдите по ссылке: https://onelink.to/bakcell.

Следует отметить, что «Bakcell Card» является первым финтех-продуктом (финансовые технологии) компании «Bakcell», предоставляющим абонентам инновационные продукты и услуги. В ближайшее время компания планирует предложить абонентам ряд новых продуктов.

Список магазинов-партнёров можно найти по этой ссылке: https://birbank.az/partners.