Закажите дебетовые карты ABB онлайн с помощью SIMA KYC!

Новое сотрудничество между ООО «AzInTelecom» Министерства цифрового развития и транспорта и Международным банком Азербайджана (IB) началось.

Теперь цифровой продукт SIMA KYC, созданный AzInTelecom, можно использовать при заказе всех дебетовых карт. Это нововведение позволяет заказать любую дебетовую карту банка без посещения отделения. Оформить карту можно онлайн, посетив официальный сайт банка (www.abb-bank.az). Граждане могут подтвердить свою личность в цифровом виде с помощью SIMA KYC в конце подачи заявки.

Во время процесса проверки на веб-странице откроется камера для определения личности клиента. Клиенту необходимо держать лицо в рамке на экране и сделать снимок. После этого заказ карты будет успешно завершен, и гражданин сможет заказать карты ABB с широким функционалом, не выходя из дома. Весь процесс займет всего несколько минут.

Следует отметить, что SIMA KYC действует как цифровой мост между учреждениями и пользователями, позволяя учреждениям получать актуальную информацию о клиентах в режиме реального времени. Это решение может применяться во всех процессах, необходимых для подтверждения личности гражданина. Более подробную информацию о SIMA KYC можно получить на сайте www.sima.az или по номеру «157».