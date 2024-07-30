Азербайджанский киберспортсмен Хамид Мустафаваев с вошел в тридцатку лучших на EVO 2024

Азербайджанский киберспортсмен Хамид Мустафаваев, принимающий участие в соревнованиях при поддержке Gamesummit, продемонстрировал выдающееся мастерство на крупнейшем мировом турнире по киберспорту EVO 2024. Турнир, проходивший с 19 по 22 июля, собрал более 740 участников со всего мира для соревнований в дисциплине Mortal Kombat 1. В целом на турнире участвовали 11456 игроков за всего мира.

Хамид Мустафаваев, представитель команды Vignis Esport, ранее завоевавший титул чемпиона Европы на турнире Vienallity 2k23 в Вене, вновь подтвердил свой высокий класс, войдя в тридцатку лучших киберспортсменов среди более чем 740 участников. Его участие на EVO 2024 стало результатом упорного труда и поддержки от Gamesummit, благодаря чему он смог продемонстрировать свое мастерство на мировом уровне.

В компании Gamesummit отметили, что поддержка молодых талантов в сфере игр является важной частью их миссии. Представитель компании Gamesummit, Фуад Насиров, заявил: «Мы гордимся Хамидом. Мы верим в потенциал наших киберспортсменов, и мы будем и дальше поддерживать наши таланты в сфере киберспорта, разработки игр, косплея. Наше мероприятие будет посылать представителей страны за границу и дальше».

Gamesummit — это международное мероприятие, посвященное игровой индустрии, включающее конференции, выставки игр, сетевые активности и многое другое. Его цель — продвижение игровой индустрии как в Азербайджане, так и на международной арене.