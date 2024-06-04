В соцсети X официально разрешили публикацию порно и прочих материалов сексуального характера

Социальная сеть X обновила условия распространения контента для взрослых на площадке. Теперь пользователям официально разрешили публиковать «добровольно созданный и распространяемый» контент, демонстрирующий сексуальную активность взрослых людей или обнаженное тело. Такой контент должен быть помечен соответствующим образом. Новые правила также распространяются на видео и изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

При публикации подобных медиафайлов необходимо указать соответствующий параметр в настройках, чтобы скрыть контент от людей, которые не хотят видеть откровенные материалы. Материалы не будут доступны для просмотра пользователям младше 18 лет. Также подобные фотографии не могут быть использованы для аватаров и баннеров.

«Мы считаем, что пользователи должны иметь возможность создавать, распространять и потреблять материалы, связанные с сексуальной тематикой, при условии, что они производятся и распространяются по обоюдному согласию. Сексуальное самовыражение, как в визуальной, так и в письменной форме, может быть полноценной формой художественного самовыражения. Мы уравновешиваем эту свободу, скрывая контент для взрослых от детей и взрослых пользователей, которые предпочитают его не видеть. Мы также запрещаем контент, пропагандирующий эксплуатацию, принуждение, объективацию или сексуализацию несовершеннолетних, причинение им вреда, а также непристойное поведение», — говорится в заявлении соцсети X.

Подобные материалы в соцсети X присутствуют уже достаточно давно, так как платформа их напрямую не запрещала, но и не разрешала. Теперь разрешение официально утверждено.