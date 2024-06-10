Компания CASPEL приняла участие в III Национальном Форуме Кибербезопасности

1 мая 2024 года прошел III Национальный Форум Кибербезопасности, посвященный «Году солидарности Зеленого мира». Организатором мероприятия выступила Ассоциация Организаций Кибербезопасности Азербайджана.

Основная цель форума, «Золотым спонсором» которой выступила компания CASPEL, заключалась в проведении совместных дискуссий с представителями и экспертами учреждений, организаций и компаний, способствующих развитию экосистемы кибербезопасности Азербайджана, а также стран-партнеров. Форум предоставил уникальную возможность для обмена опытом и знаниями в области кибербезопасности, а также для установления партнерских связей и сотрудничества между участниками.

ООО «CASPEL», как «Золотой спонсор» форума, принял активное участие в мероприятии, представив свой стенд, который привлек внимание более 350 экспертов. На стенде был показан видеоролик, демонстрирующий широкий спектр услуг компании в сфере кибербезопасности. Также участникам мероприятия были вручены информационные бумажные носители, содержащие подробную информацию о продуктах и решениях CASPEL. Гости форума также получили рекламную продукцию от компании, что позволило им более детально ознакомиться с предлагаемыми продуктами и услугами.

Организаторы форума выразили свою благодарность ООО «CASPEL» за вклад в проведение мероприятия.