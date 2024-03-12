У TikTok в США появились потенциальные покупатели

Сервис TikTok в США очень популярен и это вызывает у властей большие опасения относительно безопасности и конфиденциальности данных на платформе. В связи с этим, Палата представителей США рассматривает законопроект, предписывающий компании ByteDance в шестимесячный срок продать приложение для коротких видео TikTok, в противном случае платформу ждет блокировка на территории США.

Данная инициатива обсуждается на фоне возможной передачи данных американских пользователей китайскому правительству и использования платформы для распространения пропаганды. Законодатели подчеркивают потенциальную угрозу платформы для национальной безопасности США. Основной претензией является связь сервиса с его материнской компанией ByteDance в Пекине и вероятность сотрудничества с китайским правительством.

«Порвите с Коммунистической партией Китая или лишитесь доступа к американским пользователям. Главный противник Америки не имеет права контролировать доминирующую в Соединенных Штатах платформу соцсетей», — заявил Майк Галлахер (Mike Gallagher), один из авторов законопроекта и глава Комитета во вопросам Китая в Палате представителей.

Попытка TikTok мобилизовать общественное мнение против законопроекта, побуждая пользователей обращаться к своим представителям в конгрессе, лишь усилила убежденность сторонников закона в его необходимости. Новый законопроект был единогласно одобрен Комитетом по энергетике и торговле Палаты представителей США. Президент Джо Байден (Joe Biden) уже выразил готовность его подписать. Внезапность и решительность данного шага стали неожиданностью для руководства TikTok. По мнению источников внутри компании, не ожидалось, что принятие законопроекта пройдет настолько быстро.

Одобрение данного законопроекта повысило интерес к TikTok со стороны потенциальных покупателей и подняло вопросы о будущем одного из самых востребованных приложений в США. Бобби Котик (Bobby Kotick), бывший генеральный директор Activision, предложил потенциальным партнерам идею покупки TikTok. В ходе неформальных встреч на конференции Allen & Co. Котик обсуждал с Сэмом Альтманом (Sam Altman) возможность использования TikTok в качестве ресурса для обучения искусственного интеллекта.

В случае принятия законопроекта обеими палатами Конгресса и подписания его президентом Байденом, компания ByteDance может оспорить его на основании нарушения Первой поправки к Конституции США. «Закон попирает права 170 млн. американцев, гарантированные Первой поправкой, и лишает 5 млн. малых предприятий платформы, на которую они полагаются для роста и создания рабочих мест», — заявил представитель ByteDance.